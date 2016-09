Aurelio Nuño descarta cambios en educación sexual

El titular de la SEP dice que están confundidos quienes piensan que el tema se abordará diferente

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, consideró que están confundidos quienes piensan que con la Reforma Educativa habrá cambios en la manera en que se aborda la educación sexual en la escuela.



"Aquí se ha vivido en muchos aspectos, de buena fe o no de tan buena fe, confusiones respecto de lo que plantea el Modelo Educativo en materia de educación sexual. Lo que hoy estamos aquí discutiendo no propone ningún cambio a cómo se ha venido enseñando en México desde los años 90".



"Ello, porque en términos generales consideramos que es un área que no requiere cambios. Los años 90 fueron años en donde se dieron las innovaciones sobre la educación sexual y nos parece que, en términos generales esos contenidos siguen siendo los apropiados y siguen valiendo".



Entrevistado en las afueras del salón Hispanoamericano, donde se realizó el Foro de Consulta sobre el Modelo Educativo con académicos y especialistas en política educativa, contestó a los argumentos del Frente Nacional por la Familia, que considera que se pretende hacer más explícito el contenido sobre el tema en los libros de texto.



Mencionó que es absolutamente falso que la reforma educativa está proponiendo o que incluso ya ha hecho cambios a los libros de texto en la materia. "Los libros de texto de ahorita se hicieron en la administración anterior, en el año 2010 y la educación sexual se ha mantenido sin cambios desde los años 90.



"Y es que se aborda el tema, abundó, de una manera que nos parece adecuada, correcta, con los contenidos que se requieren, propicios para la edad de los alumnos".



Recordó que el tema de educación sexual se inicia en el cuarto año de primaria, como parte de las clases de biología, y su contenido se amplía conforme los niños van creciendo y, a la vez, van teniendo una evolución interna.



"Es muy importante que estén informados y tengan una educación sexual. Pero es la misma. No se ha cambiado y no hay ningún plan de cambiarlo. En ese sentido me parece que, en todo caso, ha habido una confusión, creo que de buena fe, pero que sí es importante aclarar".