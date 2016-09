Gobierno de Nuevo León busca imputar a Medina

La Subprocuradoría de Corrupción irán tras el ex gobernador con nuevos argumentos luego de que un juez rechazara los cargos

MONTERREY, NUEVO LEÓN (20/SEP/2016).- La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, afirmó que con nuevos argumentos, buscará imputar nuevamente al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, por los delitos de peculado y daños al patrimonio estatal, que rechazaron “por miedo”, el juez de control Jaime Garza Castañeda y de forma indebida el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Angel Mario García Guerra al no dejar hablar a la fiscalía, durante la audiencia de apelación celebrada el jueves.

Ernesto Canales Santos, subprocurador Anticorrupción, señaló que la resolución de no vinculación a proceso de Medina de la Cruz, por peculado y daños patrimoniales al estado, notificada a las partes este lunes, es una cuestión de trámite y no de fondo. Por ello pidió no sobredimensionar las consecuencias de ese fallo, pues Medina no ha sido declarado inocente.

Agregó, “queda vinculado al proceso penal iniciado por el juez de control, Jaime Garza Castañeda; basta con una sentencia condenatoria en este delito (ejercicio indebido de funciones), para que pueda ser declarado culpable y con pena de cárcel”.

Asimismo, señaló que son respetuosos del criterio emitido por el magistrado, pues tiene facultad de decisión, pero no están de acuerdo, con las razones para negar la vinculación solicitada por la fiscalía, ya que para otros jueces de control, las mismas pruebas sí fueron suficientes para imputar a otros presuntos responsables por el caso Kia Motors.

Canales Santos expresó que siendo ya la segunda instancia, es cosa juzgada, y no se puede modificar la resolución en una instancia superior. Sin embargo, añadió, si la fiscalía considera que hay otros medios para apuntalar los argumentos de conducta delictiva por parte de Medina, “los vamos a hacer, no se impide que se pueda volver a imputar”.

Aseveró, “no lo vamos a hacer con los mismos argumentos que lo hicimos, sería correr el riesgo, si cae en otro juez del ex tesorero, Rodolfo Gómez o del ex secretario de Economía, Rolando Zubirán”, quienes sí los vincularon por los delitos que no se imputaron a Medina.

Canales afirmó que por prudencia jurídica la fiscalía hará un nuevo esfuerzo de encontrar argumentos que apuntalen nuevos argumentos, que apuntalen las mismas imputaciones, “no podemos señalar que lo lograremos en cierto número de días, porque hacer las investigaciones (lleva tiempo), y esto no se acaba hasta que cae el último out”, y la fiscalía hará el esfuerzo de encontrar argumentos nuevos que superen el criterio del magistrado, García Guerra.

En tanto el asesor de la subprocuraduría y del ex gobernador Rodrigo Medina, para casos relevantes en materia de lucha contra la corrupción, Aldo Fasci Zuazua, afirmó que el magistrado violó el artículo 440, del Código de Procedimientos Penales, al no permitir que el fiscal ampliara sus alegatos, y además “anticipó su resolución en redes sociales”, al afirmar que no cedería a las presiones de una sociedad “ávida de justicia”, sino que se limitaría a la letra de la ley.

Fasci expresó: “esto apenas empieza y no se va a quedar así, los delitos sí existen”. Consideró que lo que falló es que no se vinculó a Medina, “por el criterio de un juez que tuvo miedo, y de un magistrado que indebidamente no dejó argumentar a los fiscales, dejándolos en indefensión y al pueblo sin voz.

Además, dijo, el magistrado adelantó su resolución que hoy dicta”; pero independientemente de eso, la fiscalía hará lo que le toca hacer, presentar de nuevo la imputación, y además hay otros casos “esto no se va a quedar así”, señaló Fasci.

El asesor del gobierno estatal reconoció que la gente está pensando que todo esto es un teatro. Al respecto, señaló, todos los que participan en el caso de Medina, jueces, defensores, peritos, son corresponsables, y deben asumirlo.

Agregó que nada ganan con pelearse con el magistrado, sino al demostrar con hechos y con acciones, pero esto se llevará un tiempo, y su deber será dar resultados, para matar todas las criticas y las grillas.