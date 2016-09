La Arquidiócesis se deslinda de presunto sacerdote abusador

Señala que ‘la existencia de tal sacerdote es cada vez más dudosa’, según el SIAME, no existe registro de tal ministro

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- La Arquidiócesis de México negó que el supuesto sacerdote José Ataulfo García, quien presuntamente había abusado de niñas en Oaxaca y era portador de VIH, pertenezca a ese órgano eclesial y mucho menos que lo haya “absuelto de sus delitos”.

Luego de que el pasado 8 de septiembre Anonymous-México publicara que la Arquidiócesis de México absolvió al sacerdote por falta de pruebas, el arzobispado indicó que "la existencia de tal sacerdote es cada vez más dudosa".

A través del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME) detalló que las diócesis que conforman la Provincia de Oaxaca no existe el registro de tal ministro.

"Fue la publicación Hablemos de México la que hace unas semanas, tras la oposición de la Iglesia Católica a las iniciativas presidenciales para aprobar el mal llamado 'matrimonio igualitario' en todo el país, amenazó con publicar una supuesta lista de sacerdotes y obispos homosexuales en la que figuraba este personaje", destacó.

Según Anonymous-México, el sacerdote José Ataulfo García desempañaba su misión en las comunidades indígenas de Oaxaca y que, además de estar infectado del VIH-SIDA, había abusado de más de 30 niñas de entre 5 y 10 años, según lo había confesado él mismo.

Al respecto, la Arquidiócesis de México, a través de su vocero Hugo Valdemar Romero, explicó que “este supuesto sacerdote ni pertenece a la Arquidiócesis de México (como afirma Anonymous-México) ni mucho menos ha sido absuelto, como afirman de forma irresponsable y maliciosa la publicación”.

Por su parte, recientemente el arzobispo de Antequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, al ser cuestionado sobre el tema, explicó que son reacciones “de alguna parte” que quieren hacer callar las voces que están llamando a la paz.

Dijo: “El Papa también ha sido atacado por algunos grupos. Yo los invito, ya les he dicho, cuando haya eso, investiguen en serio, no sean sólo resonancia de lo que se dice. Las mentiras se van cayendo solas”, indicó.

Aseguró que son distractores que habría que cuidar mucho: “pido, no nos distraigamos, no lo conozco, no es de la Arquidiócesis”.