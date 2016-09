Familia Pierdant negocia con 'The Guardian' reparación de daño

Lamentan que se haya usado su nombre en información errónea que les involucra con Angélica Rivera en un potencial conflicto de intereses

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- La familia Pierdant y el medio "The Guardian" negocian una posible compensación por la publicación de información errónea que la involucraba con la primera dama mexicana, Angélica Rivera en un "potencial conflicto de interés", y que el diario británico tuvo que rectificar, informó Aurora Pierdant.

En declaraciones a Radio Fórmula destacó que la disculpa de The Guardian es un "paso en la dirección correcta", aunque advirtió que "sigue" el daño causado por los dos artículos difundidos el 9 y 12 de agosto y retirados el viernes pasado de la página web del rotativo inglés tras admitir errores en la información.

"Publicamos una historias en la que referimos, erróneamente, que Ricardo Pierdant y sus empresas tenían un potencial conflicto de interés, debido a que la primera dama de México, Angélica Rivera, tuvo acceso ocasional a un apartamento de lujo que posee (el empresario) en Miami", admitió el viernes "The Guardian".

Está comprobada la amistad del empresario con el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, y el hecho de que en 2014 el primero pagó las tasas de propiedad de un apartamento de Rivera en Miami, pero "ninguna de las compañías de Pierdant han obtenido contratos con el Gobierno de México ni ha participado en licitaciones", dijo.

La Presidencia mexicana acusó al rotativo de faltar a la verdad y señaló que Rivera tenía un apartamento en el mismo edificio en el que el grupo de Pierdant posee otro, pero no tiene su "hogar" en el de este último, y descartó que el empresario fuera un "potencial contratista" del Gobierno.

La abogada Aurora Pierdant, también acusada por el diario de haber obtenido beneficios del Gobierno, lamentó que se haya usado su nombre y el de su familia "en un asunto en donde ponen sospechas de un asunto de corrupción" que les "perjudica mucho".

Destacó que su éxito profesional no solo se basa en su conocimiento, sino su "reputación", por lo que está trabajando con un grupo de abogados en Londres "en algunas negociaciones respecto de una potencial compensación" por "difamación".

"No quisiera dar más detalles porque es una negociación privada de momento" con "The Guardian", apuntó Pierdant, quien criticó que el medio no la haya contactado antes de publicar la información.

Además, señaló que entregó al periódico una lista de medios mexicanos en donde se reprodujeron los artículos, para que este les pida que publiquen la disculpa.

En México los medios argumentan que se trata de una "reproducción fiel de la nota de 'The Guardian" y por ello "no hay base" para una demanda, pero "dónde queda la responsabilidad ética de los medios de verificar la información que publican otras personas", se preguntó.