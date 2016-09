La CNTE en Chiapas amaga con reanudar protestas

El magisterio disidente advierte que volverán 'con más fuerza' si el Gobierno cesa a algún maestro o si incumplen acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que el magisterio disidente retornaría a las protestas “con más fuerza” si el Gobierno cesara a algún maestro en Chiapas por causa de la reforma educativa o incumpliera los acuerdos; “abriría nuevamente las puertas al conflicto magisterial”.

José Luis Escobar Pérez, uno de los voceros de la CNTE, dejó en claro que el magisterio se replegó el viernes, pero no significa que haya abandonado el movimiento; incluso, si el gobierno incumpliera alguno de los once puntos acordados, las protestas se “volverían con más fuerza”, sostuvo.

El magisterio chiapaneco, afirmó, desconoció la interlocución con el titular de la Secretaría de Educación pues las negociaciones se han realizado con la Secretaría de Gobernación.

“Aurelio Nuño padece el síndrome de la Chimoltrufia, en tanto que dice que no hay ceses, y que para abonar al diálogo no se hará eso. No es un interlocutor válido, nos tiene sin cuidado lo que diga o deje de decir”, insistió.

Escobar Pérez negó que luego de cuatro meses de paro laboral y movilizaciones, que concluyeron con un acuerdo político con el gobierno, el magisterio estatal se encuentre fracturado.

“No la entendemos como fractura, más bien como un contradicción natural ideológica que se produce en un movimiento de esta envergadura, cuyo pensamiento es heterogéneo; por tanto hay grupos que no coinciden con la visión que la mayoría tiene como movimiento, lo cual no lo debilita sino lo consolidada como se ha demostrado”, argumentó.

Este lunes, después de cuatro meses de paro de labores en protesta contra la reforma educativa, los maestros adheridos a la CNTE reiniciaron clases.

Los docentes retornaron a los centros educativos casi un mes después del inicio del ciclo escolar en agosto pasado, aunque algunas escuelas todavía realizarán inscripciones y limpieza de los inmuebles que permanecieron cerradas durante este periodo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, 10 por ciento de escuelas se encuentran en ese proceso de habilitación.

Eduardo Velázquez, subsecretario de Educación Federalizada, señaló que este día se tienen clases normales; “habrá un porcentaje que están llegando a las escuelas para hacer aseo, el nudo más fuerte hoy estarán reactivando, vamos hacer una campaña de fumigación porque por el encierro y la humedad hay mucho zancudo".

Confió que a mitad de semana ya pueda tenerse labores en la totalidad del sistema educativo. Comentó que también buscarán alguna estrategia para recuperar las clases que se perdieron por el paro del magisterio.

Las escuelas, dijo, nos están entregando su estrategia de cómo van a recuperar contenidos “porque muchas veces hablamos de recuperar tiempo y el tiempo ya no se puede recuperar, lo que vamos hacer son estrategias para recupera contenidos base que deben tener los alumnos", detalló.

Los maestros disidentes concluyeron el paro el viernes, en medio de críticas y divisiones entre grupos de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).