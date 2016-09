'Falso', que haya acuerdos con CNTE, señala Nuño

El secretario de Educación asegura que no se han hecho convenios con la Sección 7 ni con alguna otra

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, dijo que es "absolutamente falso" que el Gobierno federal haya hecho acuerdos con la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), "ni con ninguna otra sección que implique que la reforma educativa no se pueda aplicar".

En conferencia de prensa en el marco de la visita a la escuela primaria "Modelo" en la colonia Anáhuac, dijo que la reforma educativa va a caminar en los estados donde ha habido rezagos respecto al resto del país, "las evaluaciones van a continuar", dijo.

El funcionario señaló que hasta el momento no hay información precisa sobre el número de escuelas que está operando en el estado de Chiapas, pero reiteró que hasta que no estén operando al 100% las escuelas de esa entidad, no habrá condiciones para instalar las mesas de diálogo con las autoridades locales. Por lo pronto, en Oaxaca las autoridades se encuentran "en ruta" para llevar a cabo el diálogo con la Coordinadora.

Detalló que el próximo año comenzará a implementarse la nueva evaluación que diseñó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), "lo que va a suceder en todo el país, no habrá ninguna excepción"; la evaluación que de celebrará el próximo noviembre será para promoción en el cargo y será voluntaria.

Mientras los procesos que se llevarán a partir de agosto de 2017 serán obligatorios; e incluirán un proceso de capacitación que será voluntario, pero estará abierto a quien desee tomarlo.