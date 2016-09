Se registra incendio en selva y humedales de Holbox

Una brigada de Conafor salió con 10 elementos para contener las llamas

CANCÚN, QUINTANA ROO (18/SEP/2016).- Un incendio, posiblemente provocado, consume más de seis hectáreas de selva y humedales en Holbox, isla ubicada en la zona norte de Quintana Roo.

La conflagración ocurre fuera de la época de incendios forestales, en el Ejido Holbox, una zona inaccesible, carente de desarrollo urbano y población, a donde sólo se puede acceder por vía marina. Desde ayer sábado una lluvia de ceniza se dejó sentir en la isla, de acuerdo con pobladores locales.

Una brigada de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) salió este domingo con 10 elementos para contener las llamas.

Activistas de “Yo Defiendo Holbox” y de “Salvemos Manglar Tajamar” dieron la voz de alerta y coincidieron en denunciar que el incendio fue provocado.

Los testimonios originales especulaban acerca de que la conflagración ocurría en terrenos propiedad de la familia Ponce, en donde se pretende desarrollar el polémico proyecto “La Ensenada”.

Sin embargo, un sobrevuelo realizado por autoridades de la Conafor y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), descartó esa versión.

En entrevista con El Universal, el gerente de la Conafor en Quintana Roo, Rafael León Negrete, aclaró que los hechos se suscitaron en el Ejido de Holbox, uno de los cuatro ejidos en que se dividió la isla, en 2014, a partir de una asamblea ejidal, que ha sido impugnada por pobladores y ejidatarios reales.

“Se han quedamos seis hectáreas quemadas. Son humedales, manglar, selva; no se nota cómo pudo haber sido provocado el incendio, porque es un área de muy difícil acceso. No se nota ninguna tumba roza y quema tampoco.

“Se hará un peritaje para conocer si el incendio fue intencional o fue accidental. Lo que sí te puedo decir es que no fue en una zona en donde se tenga contemplado algún desarrollo turístico. Es un área localizada en el Ejido Holbox, a varios kilómetros de distancia”, expresó.

El funcionario dijo que esperan controlar el siniestro hasta mañana lunes, cuando se refuerce la presencia con otra brigada.

Por separado, Carlos Martínez Correa, de “Yo defiendo Holbox”, consideró que el incendio tuvo que ser provocado, porque la temporada de siniestros en el estado ya culminó y en la zona no hay manera de que “espontáneamente” se hayan detonado las llamas.

El activista narró que existe un descontrol de actividades en la pequeña isla, en donde dependencias como la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), actúa de forma discrecional, imponiendo clausuras a unos, pero “haciéndose de la vista gorda cuando se trata de otros”.

“La isla está muy descuidada. Hay quienes se siguen chingando (sic) el mangle, pero con dinero lo arreglan; la basura ya nos llegó al tope, las plantas de luz ya no se dan abasto y se apagan dejando sin luz a la isla, no hay servicios de drenaje, de aguas negras, de drenaje pluvial y en lo único en que piensan es en seguir construyendo, en reventar la isla. No vamos a aguantar”, alertó.

Martínez Correa declaró que, lamentablemente, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, pretende desarrollar a costa de los recursos naturales y reprocha a los holboxeños que se oponen a la depredación “tener frenado el desarrollo”.

“Él está más preocupado por crear desarrollos, pero no por dotar de servicios a la isla, que es lo que hace falta”, dijo.

Añadió que Benigno Correa, quien se asume como presidente del Ejido de Holbox, pretende desarrollar terrenos que el Ejido cedió en noviembre de 2014, a la alcaldía de Holbox para uso de la población, lo cual quedó escriturado o registrado el 12 de agosto del 2005.

En zona incendiada, veda para no construir

Aracely Domínguez, de “Salvemos Manglar Tajamar”, coincidió en que se teme que el incendio haya sido provocado, haya sido o no en terrenos de La Ensenada.

“Si la autoridad dice que fue en el Ejido Holbox, no debemos olvidar que los ejidatarios son empresarios, a partir de todo ese movimiento que hicieron para quedarse con las tierras, y legalizarlo a través de una Asamblea Ejidal en la que dividieron la isla en cuatro ejidos. Esa asamblea está impugnada. Ahí lo que quieren es desarrollar.

“Es muy raro esto que pasó, porque por accidente no pudo haber sido. Sospechamos que fue intencional, pero eso lo determinará un peritaje, que esperamos, sea real y no esté manipulado”, subrayó la activista, quien remarcó que “de ninguna manera” la Semarnat podrá dar permisos para posibilitar ningún tipo de desarrollo en el área incendiada.