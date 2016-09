Funcionario de Monreal renunciará tras detención

Pablo de Antuñano señaló que se pondría a la orden hasta el cierre de la investigación

CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2016).- Pedro Pablo de Antuñano, director general jurídico de la delegación Cuauhtémoc, se separará de su cargo mientras se aclara su situación luego de que en un retén policial se le hallaran 600 mil pesos en efectivo en el coche que conducía, sin embargo, aseguró que no cometió un delito pues habría acreditado el origen del dinero.

"Tengo confianza en la Fiscalía y la Procuraduría, me sigo poniendo a sus órdenes hasta que se cierre esta investigación y hasta que eso no se produzca, no voy a regresar a mis funciones públicas", aseguró el funcionario en conferencia.

Precisó que este viernes habló con el jefe delegacional, Ricardo Monreal, para plantear que renunciará al cargo, pero será hasta el próximo lunes cuando presente formalmente este planteamiento porque dijo que hoy no hay labores administrativas.

De Antuñano describió que desde hace siete años es director de cine en la asociación civil Suma de Esfuerzos Ciudadanos en Movimiento A.C., la cual es una productora fílmica y de música.

Agregó que el dinero corresponde a un préstamo de particulares para la realización de un proyecto cinematográfico de esta organización.

El funcionario explicó que al ser presentado a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos aclaró el origen de los recursos.

"Son documentales que acreditan el préstamo, un préstamo de particulares donde nada tiene que ver el gobierno y la razón es que al atravesarse el puente y aprovecharlo para llevar a cabo nuestros proyectos, no tuvimos posibilidad de hacer los movimientos bancarios", aseguró el ex perredista.

"Acreditamos el origen lícito, acto seguido me retiré, motivo por el cual no hubo detención", precisó.

Añadió que la organización recibe también donativos para realizar nuevos proyectos y en el caso de los préstamos, se pagan con la venta de los materiales que producen.

Señaló que "es obvio que hay alguien interesado en golpear a Ricardo Monreal (jefe delegacional en Cuauhtémoc)" para que no llegue a ser candidato a la jefatura de Gobierno.

Cerca de las 15:00 horas de ayer, De Antuñano fue revisado en un dispositivo de vigilancia en la zona de Polanco; según relató en primera instancia lo dejaron ir pero más adelante los mismos elementos del Estado Mayor Policial lo detuvieron, revisaron el vehículo, hallaron el dinero y fue llevado a la Fiscalía para Servidores Públicos para aclarar la situación.

La fiscalía tiene un plazo de 48 horas que vencerá a las 13:00 horas del domingo para comprobar un supuesto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

En la conferencia en oficinas de la organización Suma, mostró algunas de las películas que ha realizado dicha asociación, así como discos de música y un libro cuyo autor es De Antuñano.