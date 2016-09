Rechaza BCS ser un gobierno represor

Luego de la manifestación en el desfile militar, el gobierno del estado niega ser ‘represor’

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (16/SEP/2016).- Tras las protestas que se registraron en el desfile cívico de La Paz, Baja California Sur, el gobierno del estado, rechazó ser un “gobierno represor”, como acusaron manifestantes y cientos de usuarios de redes sociales la tarde de este viernes.

El secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, afirmó que han sido respetuosos de las manifestaciones, pero este día "no debían echar a perder la fiesta” mexicana.

Indicó que a los manifestantes se les hizo un llamado para no entorpecer los actos cívicos.

“No se vale que entorpezcamos actos cívicos que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hay que defender esa parte. No se está agrediendo a nadie. Por nuestros niños, nuestros hijos, no estamos dispuestos a permitirlo, que al rato entonces no existan simbología, patria, identidad nacional.

El funcionario rechazó que con la medida del Cierre de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano, se deje en el abandono a los estudiantes originarios del estado que radican en la Ciudad de México y cursan estudios superiores. Dijo que se les otorgará una beca.

El tema del operativo de reacción policíaca, con elementos estatales y de otras corporaciones, para un grupo reducido de padres de familia y amigos de los estudiantes, ha causado revuelo en redes sociales, en cientos de usuarios del estado.

En el arranque de la protesta, decenas de ciudadanos que fueron a observar el desfile aplaudieron a los manifestantes, quienes les decían: “¡Únete, Pueblo!”, y ellos respondían que siguieran en la lucha.

Los padres de familia demandan al gobernador Carlos Mendoza que no proceda la demolición del inmueble ubicado en la colonia El Sifón, en Iztapalapa, en donde han recibido estudiantes desde hace 30 años, aunque la iniciativa de casa de asistencia para estudiantes sudcalifornianos tiene 96 años.

Consideran que existen irregularidades en el proceso de revisión y de elaboración de los peritajes sobre la seguridad de las instalaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en BCS comentó que se debe hacer una exhaustiva revisión de la operación de todos los albergues y casas de asistencia de estudiantes del estado, en los cinco municipios, incluyendo el internado de la Escuela Normal Urbana “Domingo Carballo Félix”, en La Paz, que asiste a más de un centenar de jóvenes de todo BCS.