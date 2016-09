Senadores defenderán recursos del Fondo Metropolitano

Ante la posibilidad de un recorte, Jesús Casillas planea enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2016).- Ante la posibilidad de que que en el Presupuesto de Egresos federal 2017 haya un recorte del 70% los recursos para el Fondo Metropolitano de los estados, el senador jalisciense, Jesús Casillas, advirtió en entrevista que propondrá que la Cámara mande un exhorto a los diputados federales, a fin de que consideren la importancia de este dinero para toda las zonas metropolitanas del país.



"Estaré presentando la próxima semana un punto de acuerdo para que se vaya a Cámara de Diputados, haciéndoles un exhorto a los integrantes de la comisión de Hacienda, para que defiendan este fondo, que es fundamental, sobre todo para las 78 zonas metropolitanas del país".



El recorte previsto general es de más de siete mil millones de pesos, situación que no permitiría dar seguimiento a las siguientes etapas de muchos proyectos ya iniciados, y tampoco se podrían concretar los proyectados para el próximo año.



Casillas considera un error no destinar recursos suficientes al Fondo Metropolitano, pues el 80% de la población vive en alguna zona metropolitana de la República, por lo que los proyectos que se hagan son importantes par el desarrollo social y económico de las ciudades.



"El Presupuesto de Egresos le corresponde aprobarlo a los diputados, pero sí podemos aprobar exhorto, y en ese trabajo colegiado, de colaboración entre las dos Cámaras, lo vamos a plantear; estoy seguro que habrán de apoyarme la mayoría de los senadores, nosotros representamos a los estados de la República".



En el caso específico de Jalisco, reconoció que en el último año los recursos de este fondo se han invertido sobre todo en movilidad no motorizada, a diferencia de años anteriores, cuando se priorizaban las obras de beneficio para el automóvil, como los pasos a desnivel.



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, aseveró en los últimos días que el gobierno estatal invita a todos los actores políticos y de diferentes niveles de gobierno, a que trabajen en la defensa del Fondo Metropolitano.



"Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que unidos vayamos a defender el modelo que tiene Jalisco, es un modelo ejemplar en desarrollo urbano, que incidirá en la mejora de la calidad de vida".



Aunque no precisó qué obras serían las más afectadas si se llega a dar el recorte en el Fondo Metropolitano, aseguró que se tiene una planeación aprobada de proyectos a dos años.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR