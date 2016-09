Gobernador de Zacatecas investigará a su antecesor

Señaló que no habrá impunidad en su gobierno y ‘serán castigados todos los actos’

CIUDAD DE MÉXICO (15/SEP/2016).- Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, instruyó a la Secretaría de la Función Pública a que se realice una investigación profunda a las licitaciones irregulares que involucran a su antecesor Miguel Alonso Reyes.

En una entrevista colectiva después de un evento en el municipio de Guadalupe, Alejandro Tello dijo que luego que se dio a conocer este caso a nivel nacional y de conocer las posturas de diversos actores nacionales, de inmediato instruyó a la Secretaría de la Función Pública, a ponerse en contacto con su titular, Paula Rey Ortiz, a quien le pidió se revisara directamente este caso "y saber cómo se llevaron a cabo esas licitaciones”.

Y agregó: “Yo lo dije y lo repito que no habrá impunidad (en su gobierno) y serán castigados todos los actos fuera o al marco de la ley, no solo del pasado, sino también del presente. La gente quiere transparencia y quiere honestidad. Es un tema en el que no puedo juzgar, pero claro que lo voy a revisar y lo voy a revisar profundamente”.