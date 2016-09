Partidos políticos piden investigar a Miguel Alonso Reyes

El PAN, PRI, PRD, MC y Morena instan a indagar el caso de presunta corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (15/SEP/2016).- El vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, pidió a las autoridades federales y estatales una investigación exhaustiva a la administración del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes después de las acusaciones de que entregó licitaciones a modo a distintas empresas a cambio de “moches”.

“Es necesario, que en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido aprobado, y en congruencia con la demanda ciudadana, las autoridades lleven a cabo una investigación de manera inmediata y exhaustiva y el ex gobernador del estado rinda una explicación pormenorizada sin hacerse de lado de esta grave imputación que se le hace y que representa un agravio y ofensa para el estado de Zacatecas”, aseguró el panista.

En entrevista, Jorge López Martín dijo que sí hay alguna responsabilidad del ex mandatario o de su familia debe haber sanciones, pues no porque ya haya concluido su administración se puede pasar al reino de la impunidad.

“La ley establece que hay responsabilidades, incluso cuando se terminó con el encargo y no puede ser el término de una administración el tránsito al reino de la impunidad, en ese sentido las autoridades tienen que garantizarlo en congruencia con las palabras del nuevo dirigente del PRI y tendría que rendir una explicación”, detalló López Martín.

Javier Lozano exige acción inmediata ante Miguel Alonso

El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) demandó la acción inmediata de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para confirmar la revelación que hizo EL UNIVERSAL, que documenta corrupción durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes, en Zacatecas.

El panista dijo que, "vamos a ver de qué está hecho el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, si de verdad le indigna la corrupción, o sólo es jarabe de palo".

Descartó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, que tomó posesión este lunes, vaya a ir en contra de su antecesor, también priista.

Urge fiscal Anticorrupción para indagar caso de Reyes

El secretario de Comunicación del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, señaló que en este, como en cualquier otro caso, su partido se pronuncia porque se haga una investigación a fondo y se castigue ejemplarmente a los culpables en caso de que se acrediten los delitos.

"Reiteramos la necesidad de nombrar a la brevedad al titular de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que le pueda dar cauce a este y otros casos sin importar colores partidistas", asentó.

Rodríguez Doval afirmó que de cualquier manera, no sorprende esta nueva acusación a un gobernador priista, de la misma generación de los gobernadores Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo), "los cuales saquearon a sus estados con singular alegría y, hasta ahora, total impunidad", indicó.

El PRD solicita a Alonso Reyes explicar caso de ‘moches’

El senador Luis Humberto Fernández (PRD), secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, exigió al ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, una explicación puntual por la probable entrega de contratos millonarios a empresas a cambio de "moches".

"Sería muy conveniente que aclare la situación, porque sin prejuzgar los hechos, hay una situación delicada por aclarar por parte del ex gobernador", afirmó Fernández.

El senador perredista dijo que este caso no debe pasar desapercibido, porque el "séptimo año" de los ex gobernadores es el más importante y donde se empieza ver todo "lo que va a salir".

Expresó que la Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, debe revisar las contrataciones hechas en el gobierno de Alonso Reyes sobre todo en el contexto del recorte en Presupuesto de Egresos de la Federación y la austeridad.

"Con dinero, con nivel tan bajo, y con todos estos recortes, no sólo nos obliga a gastar menos, sino a gastar mejor y la forma más común es de manera transparente y que sea creíble que los recursos se usan para el beneficio público, y no para el personal".

Barbosa reta a Ochoa Reza para denunciar a Miguel Alonso

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, retó al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a denunciar al ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por los presuntos actos de corrupción que reveló EL UNIVERSAL y no dejar el asunto como un hecho más de impunidad del poder político.

El senador perredista lamentó que los gobernadores sean monstruos que actúan como dueños de la vida económica, política y social de sus estados, y que se enriquecen enormemente.

Ante ello, dijo que el presidente del PRI debe actuar, conforme a sus pronunciamientos de que está en contra de la corrupción, sino quedará en evidencia de que sus discursos son mera simulación.

Ríos Piter llama a Tello a ir contra Alonso Reyes

El senador Armando Ríos Piter (PRD) emplazó al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, a seguir los hechos de corrupción de la administración de su antecesor en el cargo, el también priista Miguel Alonso Reyes.

Armando Ríos Piter, uno de los senadores más activos en la reforma Anticorrupción, dijo que en Zacatecas se ha dado una transición de un gobernante del PRI a otro del mismo partido, que a todas luces configura un caso de impunidad.

Llamó a Alejandro Tello Cristerna a no solapar a su antecesor, sea cual sea el vínculo que tenga con él, pues intentar dejar pasar las denuncias de corrupción de Alonso Reyes, lo convertiría en parte de la impunidad, y él mismo que tiene sólo tres días de gobernador recibiría un marcaje político, desde luego, de parte del PRD.

Dijo que se requiere compromiso con el Sistema Nacional Anticorrupción, y lamentó que, a su juicio, con el PRI no se cuente, porque es una fuerza que “prohija la corrupción”.

En tanto, al recordar que Movimiento Ciudadano denunció penalmente al ex gobernador de Zacatecas desde mayo pasado, Jorge Álvarez Maynez, representante de ese partido ante el INE, demandó que los elementos presentados se integren en la indagatoria.

El también diputado federal expuso que, como explicó este diario, “el articulador” de la trama de licitaciones y contratos que presuntamente favorecieron al ex mandatario, fue su hermano, Juan Alonso Reyes y entre las beneficiarias incluso estuvo su hermana Lucía, ex presidenta de Desarrollo Integral para la Familia (DIF).

“Hubo todo un rompecabezas de corrupción que lastimó al estado” y la muestra es que en él hubo 6 años de desabasto de medicinas por esas contrataciones irregulares.

Sin embargo, Álvarez Maynez dijo que actuales funcionarios y legisladores también fueron beneficiarios, por lo que pidió investigarlos.

Diputados del PRI piden investigar a Reyes

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados pidió una investigación para deslindar responsabilidades sobre su correligionario, el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, después de las acusaciones donde lo involucran en el otorgamiento de licitaciones a modo a cambio de moches para él y su familia.

En entrevista, el viceccordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que desde el PRI no habrá ningún encubrimiento porque no lo requiere el ex gobernador y lo que sigue es una investigación justa e imparcial para esclarecer los hechos.

“No hay ninguna intención de eso (de que haya impunidad), la ley precisamente se reformó para que hubiera un tiempo suficiente para cualquier investigación que procediera. Hay que ver que las personas políticamente expuestas generalmente, sobre todo cuando terminan su cargo, empiezan a sentir la presión de algunos grupos que no quedaron totalmente satisfechos o no quedaron incluidos dentro de determinados planes, son cosas que pasan normales, yo hago votos porque en el caso de Zacatecas se realice una pronta averiguación, una pronta investigación y rápidamente se deslinden estos temas”, aseguró el también representante del PRI ante el INE.

- ¿No habrá protección desde el PRI hacía el ex gobernador?

- No la requiere el ex gobernador Alonso, no se le ha ofrecido y lo que sigue es una averiguación justa e imparcial y por supuesto expedita para que pronto haya un esclarecimiento de los hechos.

Agregó que el gobernador como cualquier otro funcionario está sujeto a las investigaciones que se deriven de cualquier denuncia dentro de su administración, #están obligados a un plazo de siete años, sino me equivoco, y por lo tanto pues como cualquier otro tiene que investigarse”.

Morena pedirá juicio político contra Alonso Reyes

La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle, adelantó que presentarán juicio político en la Cámara Baja en contra del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por los hechos de corrupción de los que se le acusa.

“Morena está revisando una denuncia ante la PGR sobre peculado por el desvío de recursos, para interponer un juicio político. De esta manera, también Miguel Alonso Reyes entra al club de los Duarte, un ex gobernador con desfalco, una riqueza inexplicable y una deuda que se incrementó nueve veces a como él la recibió”, apuntó.

El senador David Monreal, señaló que los actos de corrupción cometidos por el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, son una de las razones por las que el PRI no permitió la alternancia en la entidad el pasado 5 de junio.

Monreal Ávila aseguró que es muy probable que no sea castigado, como sucede con sus compañeros de partido, “porque el PRI los va exonerar y no va a pasar nada, igual que con el de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, irán a garrar pecesillos”, anotó.

El senador y ex candidato por la gubernatura de Zacatecas, indicó que la información publicada en este diario, es sólo la punta y el principio de una enorme corrupción que hay en el estado, “yo digo que la corrupción es superior a la de Veracruz y Chihuahua”.

Alonso Reyes, el gobernador más corrupto de Zacatecas: MC

El diputado Jorge Álvarez Maynez (MC) externó que el priista Miguel Alonso Reyes es el ex gobernador más corrupto en la historia de Zacatecas, razón por la cual el pasado 25 de mayo, un grupo de legisladores decidió presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito.

“Para nadie es un secreto que su operador de actos de corrupción directo es su hermano Juan Manuel Alonso como retrata la nota de EL UNIVERSAL. La empresa AB Alimentos Nutraseuticos, fue una de las consentidas del DIF estatal, en donde tomaba las decisiones la hermana del ex gobernador, Lucía Alonso”, agregó.

El diputado zacatecano refirió que debido a los hechos de corrupción, hubo tensiones permanentes con el gobierno federal por "saltarse" las reglas en el sector salud como: agotar los tiempos para declarar desiertas las licitaciones, provocando que durante seis meses hubiese un desabasto de medicamentos por corrupción.

“Entre los involucrados, como dice la nota, están Barragán Ocampo, el actual presidente del Congreso local, y Víctor Rentería, quien es ahora encargado de la Junta Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado (Jiapaz), ambos fueron oficiales mayores, luego secretarios de administración, y quienes también operaron en el sector de obra pública, donde Alonso Reyes asignó contratos a cambio de moches”, detalló.

Álvarez Máynez dijo que no le extrañaría que Miguel Alonso Reyes llegue a algún cargo al gobierno federal, debido a que el presidente Enrique Peña Nieto en algún momento externó que el nuevo PRI estaba representado por el ex gobernador zacatecano, los Duartes y Borge, “quienes han sido la peor generación de gobernadores”.

Agregó que de encabezar un cargo federal, el ex gobernador zacatecano será un funcionario “perseguido”, por el juicio político que presentarán en corto plazo tanto diputados locales como federales, además de fortalecer las denuncias existentes.