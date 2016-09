José Rosas Aispuro protesta como gobernador de Durango

El mandatario de extracción panista promete un gobierno de alternancia, coalición y austeridad

DURANGO, DURANGO (15/SEP/2016).- José Rosas Aispuro Torres rindió protesta este jueves como gobernador constitucional de Durango, y prometió un gobierno de alternancia, coalición y austeridad, donde se aplicará la ley.



En el recinto de la feria de Durango habilitado como sede alterna del Congreso local, se comprometió gobernar para todos los habitantes sin distingo de partidos políticos, aunque subrayó que será un "gobierno de mano firme".



Ante el secretario de salud José Narro Robles, quien acudió con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el nuevo gobernador emanado de las filas del PAN apuntó: "no habrá cacería de brujas pero sí acciones contra quienes traicionaron la confianza del pueblo ".



Rosas Aispuro también anunció que impulsará diversas acciones de gobierno en materia social, Estado de derecho y desarrollo industrial, además de que se privilegiará la austeridad, la trasparencia y la rendición de cuentas.



A los alcaldes y a la clase política el mandatario estatal les dijo que no se dejará presionar por ningún grupo de interés ajeno a su gobierno y a los intereses de la sociedad.



Acompañado por gobernadores de la región y mandatarios electos de estados como Chihuahua, Javier Corral, y Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que encabezará un gobierno de coalición, por lo que llamó a todos los partidos políticos a sumarse y aportar en esta transición en el estado.



Asimismo, ante el exgobernador Jorge Herrera Caldera, el nuevo mandatario insistió en que no emprenderá una persecución política contra exfuncionarios pero apuntó que "quien la haya hecho la va a pagar".



Prometió a los ciudadanos convertir a Durango en el mejor estado del país para vivir e invertir, y ofreció combatir la inseguridad y la impunidad.



Al evento asistieron, entre otros, el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya Cortés, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, así como senadores y diputados federales además del gobernador de Hidalgo Omar Fayad.