Recuerdan a víctimas de explosiones de 2008 en Morelia

Familiares y sobrevivientes de los hechos violentos piden el cumplimiento de los apoyos

MORELIA, MICHOACÁN (15/SEP/2016).- Con una ofrenda floral y la demanda de mayores apoyos, autoridades y habitantes de esta ciudad recordaron a las ocho personas que murieron durante los hechos violentos ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en esta ciudad.



En la Plaza Melchor Ocampo, familiares y sobrevivientes colocaron flores y dos grandes mantas donde piden el cumplimiento de los apoyos.



A la conmemoración se sumaron el alcalde Alfonso Martínez y el gobernador Silvano Aureoles, quien se comprometió a reunirse con ellos la próxima semana.



Les explicó que la pensión no se ha incrementado debido a que se dio mediante un decreto administrativo.



"Hoy, les puedo decir que todo apoyo hacia ustedes quedará estipulado mediante leyes y tendrán que cumplirse", señaló.



Mencionó que al margen de que el Congreso del estado autorice o no el decreto que fue enviado en este sentido, su compromiso en particular es dotarles de mayores apoyos.



Como se recordará el 15 de septiembre del 2008, durante la celebración del Grito de Independencia, desconocidos lanzaron granadas de fragmentación contra los asistentes. El hecho ocasionó la muerte de ocho personas y dejó lesionadas a mas de 100.