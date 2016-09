Tardía, renuncia de Tomás Zerón: Vidulfo Rosales

El abogado exigió investigar a Zerón por presunta alteración a la escena del Río San Juan

CIUDAD DE MÉXICO (14/SEP/2016).- Vidulfo Rosales, abogado del movimiento de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la renuncia de Tomás Zerón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es tardía.

Por medio de su cuenta de Twitter, el abogado exigió que pese a la renuncia, continúe la investigación contra Zerón de Lucio por presuntamente alterar la escena del Río San Juan donde fueron encontradas bolsas que habrían aventado “Guerreros Unidos” para desaparecer toda evidencia de los normalistas.

“Esperamos que la renuncia de Tomás Zerón no sea moneda de cambio para que no sea investigado por lo ocurrido en el Río San Juan”, dijo Vidulfo en su cuenta personal, luego de agregar que “esperamos que no quede impune”.

El GIEI mostró un video grabado el 28 de octubre del 2014 en el que se observan las dos bolsas con restos óseos que la PGR aseguró haber encontrado en el Río Cocula un día después, en este se ve que los restos se localizaron en una ubicación distinta a la informada por la PGR y que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, se encuentra acompañado por uno de los principales testigos, Agustín García Reyes, “El Chereje”, diligencia que no obra en el expediente y que se ocultó al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El GIEI recordó que esa bolsa son la principal evidencia de PGR para defender la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, puesto que de estas se extrajeron los restos óseos que sirvieron para la identificación de Alexander Mora Venancio.

“Está el jefe de la AIC y el detenido Agustín García Reyes, que es llevado el día 28, después el día 29 y ese es el lugar donde después aparece la bolsa. No encontramos ningún registro en el expediente que diera cuenta de estas actividades”, puntualizó el GIEI al dar a conocer su último informe.