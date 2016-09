'Visto bien, pero no me gusta gastar': alcaldesa de Atizapán

La servidora pública aseguró que la mayoría de su guardarropa es por regalos

ATIZAPÁN, MÉXICO (14/SEP/2016).- “Me gusta vestir bien, pero no me gusta gastar mucho”, aseguró la alcaldesa Ana María Balderas Trejo, del PAN, quien rechazó utilizar ajuar de lujo, pues la mayoría de su vestimenta y accesorios son regalados, los compró en oferta o incluso son “piratas”.

Balderas Trejo mostró en conferencia de prensa parte de su guardarropa para supuestamente demostrar que la mayoría de las prendas que utiliza no son costosas, muchas de ellas regaladas y algunas que ni siquiera son originales, sino copias.

“En los últimos días se me ha acusado de mi vestimenta, que es de más de un millón de pesos. La verdad que esto pone en riesgo mi seguridad, que en una sola vestimenta yo cargo un millón de pesos pone en riesgo mi seguridad, cuando es mentira”, aseguró.

Balderas Trejo mostró un reloj que le regalaron dos amigos y lo usa porque suele hacerlo con los regalos que le hacen, el cual supuestamente es imitación de un Hublot con caja de oro rosado de 18 quilates e incrustaciones de diamantes, el original con valor de 862 mil pesos.

Añadió que su hermana también le regaló una bolsa que es imitación de la original, que sí es costosa, además de que su esposo y sus dos hijos le han regalado vestidos.

“Yo no sé dónde está el pecado, dónde está el delito, que mis hijos y mi marido me regalen vestidos”, mencionó.

Añadió: “Tengo trabajando toda mi vida, toda mi vida, antes de entrar a la política trabajaba, trabajé en una tienda departamental, en una tienda de regalos”.

La munícipe mostró un vestido que compró en oferta, cuyo precio original era de siete mil pesos y lo adquirió en mil 200 pesos.

“Siempre he buscado ofertas porque me gusta vestir bien, pero no me gusta gastar mucho”, reiteró.

Concluyó: “Yo me pongo las cosas que me regalan. A la gente le gusta que nos pongamos lo que nos regalan, por muy sencillo que sea, y lo hago”.