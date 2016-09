López Obrador miente a los mexicanos: Ochoa Reza

El presidente del PRI afirma que el líder de Morena mintió en su declaración 3 de 3

CIUDAD DE MÉXICO (14/SEP/2016).- El presidente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, afirmó que Andrés Manuel López Obrador mintió al pueblo de México en su declaración 3 de 3, por lo que le pidió aclarar la información que proporcionó.



Entrevistado al término de la entrega de Constancias a diputados constituyentes, refrendó su llamado al dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a debatir para que le aclare "por qué le mintió a los mexicanos en su declaración 3 de 3".



"Precisamente aquí se le ratifica el emplazamiento al debate, porque no se le puede mentir a los mexicanos, él -López Obrador- debe aclarar porqué en una declaración '3 de 3' que el mismo firmó bajo protesta de decir verdad ahora sale a la luz pública que claramente le ha mentido a todos los mexicanos", expresó.



"Que no le saque al debate", soltó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que se diera a conocer que López Obrador heredó a sus hijos una finca de 25 millones de pesos en el estado de Chiapas, antes de presentar su declaración.



Ochoa Reza dijo que está en pie la propuesta de debate, "que no sea zacatón, que le entre al debate y que le aclare de una vez por todas a los mexicanos de dónde obtiene tantos recursos, por qué no declara las propiedades que tiene, por qué le miente al pueblo de México".