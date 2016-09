Nuño confirma que se restablecieron clases en tres estados

El titular de la SEP explica que ''eventualmente habrá condiciones'' para restablecer el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (14/SEP/2016).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, confirmó que ya se restablecieron plenamente las clases en las escuelas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mientras que en Chiapas se encuentra al 70 por ciento.



En referencia a las tres primeras entidades, explicó que "eventualmente habrá condiciones para ver si se restablece el diálogo que atienda los problemas de cada uno de los estados en temas de incidencias administrativas que se tienen que resolver".



Sin embargo hizo énfasis que en el periodo que no estuvieron en clases se van a aplicar los descuentos y quienes acumularon más de tres faltas van a ser dados de baja, "como se ha dicho y hemos sido muy claros".



En el noticiero con Luis Cárdenas Jiménez de MVS, destacó lo dramático y el nivel de responsabilidad de quienes toman las decisiones en la coordinadora, porque quienes están pagando los platos rotos son los niños de Chiapas y eso no se vale.



"Por eso es muy buena la noticia tanto en Guerrero, Michoacán y Oxaca donde los niños ya están en la escuela y eventualmente podemos seguir hablando, discutiendo cómo resolvemos este conflicto pero sin que los niños estén siendo rehenes, sin que los niños estén siendo usados, chantajeados para un movimiento y eso no se vale que esté sucediendo en Chiapas".



El titular de la SEP recordó que Chiapas es un estado con muchísimos problemas, atrasos, es uno de los estados con los peores resultados en educación y por lo mismo es el que más requiere de los cambios educativos.



"Es donde más requerimos elevar el nivel educativo, donde los niños aprendan a aprender, puedan tener y aspirar a un futuro distinto porque tienen herramientas y tienen una educación de calidad", indicó.



Reiteró que la reforma educativa afecta los intereses de las personas que defienden un régimen de herencia y ventas de plazas, "porque acaba con ello y pone las plazas a concurso y termina con esa vieja práctica.