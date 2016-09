Diputados reciben correos electrónicos contra bodas gay

Antes de iniciar el periodo ordinario, diversos ciudadanos pedían a las bancadas que no voten a favor de la iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO (14/SEP/2016).- Desde el pasado 31 de agosto, un día antes de que iniciara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, diversos ciudadanos han enviado distintos correos electrónicos a las direcciones institucionales de los diputados federales de Morena, PRD y PVEM para pedirles que no voten a favor la iniciativa de ley que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto y que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso con la posibilidad de adopción.

En los siete diferentes textos, de los cuales el diario El Universal posee una copia y en los que se pueden leer hasta faltas de ortografía, se detalla que con esta aprobación se “rompería” uno de los valores máximos de nuestra nación que es la familia.

“México que es la familia así mismo lo expresó el mismo Presidente en la visita del indeseado Donald Trump. Entonces cómo se atreve a presentar una propuesta de ley que daña directamente a los padres en su derecho a educar a sus hijos según sus principios y no imponernos”, detalla una de las cartas.

“El pueblo mexicano no entiende como usted que nos representa pueda estar a favor de una reforma de la ley del artículo 4, es tan nefasta que puede destruir a su propia familia, le gustaría que a sus hijos les enseñaran que no tiene nada de perverso el que tengan relaciones con quien quieran sea hombre o mujer o perro porque no. Que a sus hijas las obligaran a ser como hombres porque así no sufrirían el machismo y se convirtieran en lesbianas, y no diga eso no me pasa a mí porque pueden enseñarles eso en la escuela desde pequeños y trastocar su mente y cuerpo”, describe otro mensaje.

El diputado federal de Morena, Vidal Llerenas, aseguró que ésta es una “campaña deliberada”, porque se nota que hay un "machote" y no ve que los ciudadanos redacten un correo para los legisladores.

“Sí se ve una campaña orquestada, se ve que hay recursos y habría qué ver de dónde vienen, se ve que hay una organización en este tema y una parte de este trabajo está siendo el envío de correos. A mí me han dicho otros diputados que han llegado, supongo que es general, no es algo espontáneo, parecería que sí son los mismos correos y que hay un machote, porque no se abunda en el nombre del legislador”, aseguró.

A legisladores del PRD les llegó un correo a su cuenta institucional con videos de críticas a este tipo de uniones en el mundo.

En una misiva que recibió una legisladora del Partido Verde se describe: “Un grupo muy grande de personas en México estamos en contra de la iniciativa de ley del Presidente Peña en cuanto a los matrimonios igualitarios, ya que usted estará de acuerdo en que distinguir no es discriminar”.

El título del mensaje que le envían a los diputados es: “Sobre los matrimonios igualitarios”, y vienen firmados por distintos ciudadanos.

Hasta ahora, los legisladores han contabilizado siete correos diferentes con la intención de que no se avale esta iniciativa que envió el Presidente Enrique Peña Nieto.