Edomex pide reparar daño ecológico por basura capitalina

Se generan nueve mil 758 toneladas de CO2 y cuatro mil 740 toneladas al día de gas metano

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2016).- Las ocho mil toneladas de basura que generan habitantes de la Ciudad de México, llegan a confinamientos ubicados en el estado de México a municipios como Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chicoloapan -e incluso llegó a municipios como Tepotzotlán y Xonacatlán-; sitios y zonas donde el daño ecológico debe ser reparado, señaló el secretario de Medio Ambiente, Raúl Vargas Herrera, al exhortar a autoridades de la Ciudad de México a dejar de afectar la salud de los mexiquenses.

Desde el cierre del confinamiento de Bordo Poniente que operó por 25 años en la zona de Nezahualcóyotl, que dejó de operar el 19 de diciembre de 2011, la Ciudad de México empezó a trasladar su basura “específicamente a los rellenos de Santa María Tianguistenco en Cuautitlán Izcalli, a los parajes La Caña y El Milagro en Ixtapaluca y a San Miguel Mimiapan en Xonacatlán”, señala la recomendación 7/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos a autoridades de la CDMX y a 15 de sus delegaciones.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, luego de que concluyó una investigación sobre el grave problema de generación de residuos sólidos que aqueja no sólo a habitantes de la CDMX, emitió el 14 de julio la recomendación 7/2016 en la que da plazos de 60, 90 y 120 días a diversas autoridades capitalinas, para erradicar no sólo tiraderos clandestinos documentados en 15 de las 16 delegaciones; dar mantenimiento a instalaciones y unidades de traslado de desperdicios, para evitar malos olores, proliferación de moscas, ratas, cucarachas y fauna nociva en general, no sólo en la recolección , trasferencia y acopio, sino también en los depósitos finales.

Entre los daños y afectaciones documentadas por la CDHDF, en territorio mexiquense documentó los olores fétidos que sufren habitantes de Valle de Aragón en el municipio de Nezahualcóyotl, por la operación de una planta de trasferencia de la CDMX.

La recomendación 07/2016 de la CDHDF señala la obligación del Estado de la reparación de los daños ocasionados por la violación de los derechos humanos, en este caso el derecho a un medio ambiente sano.

De ahí que el secretario de Medio Ambiente, además de señalar el daño que vive el territorio mexiquense por la llegada de ocho mil toneladas de basura al día, que generan nueve mil 758 toneladas de CO2 y cuatro mil 740 toneladas al día de gas metano, 20 veces más contaminante que el Dióxido de Carbono”, emplazó a autoridades de la CDMX a determinar esquemas para el pago económico por daño ambiental al Estado de México.

Además del deterioro del aire y calidad de vida en el que viven comunidades.