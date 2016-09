La Copred alerta a Iglesia Católica sobre 'charlatanes'

Jaqueline L’Hoist Tapia critica a un ''terapeuta'' que dice tener la cura para tal dicha orientación sexual

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2016).- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la Ciudad de México lanzó un llamado a la Iglesia Católica para advertir que la homosexualidad no se cura, porque no es una enfermedad.

Jaqueline L’Hoist Tapia, presidenta del Copred, hizo referencia al artículo que la Iglesia Católica publicó el pasado fin de semana en su semanario Desde la Fe, titulado ''No se nace Homosexual'' y que refiere al terapeuta Richard Cohen.

“El artículo se llama 'No se nace Homosexual' y lo fundamentan en Richard Cohen, que es un ‘terapeuta’ que dice que cura la homosexualidad. En 2015 el Consejo recibió denuncias en contra de Richard Cohen, nosotros emitimos una opinión jurídica diciendo y argumentando por qué decir que se cura la homofobia es una conducta y hecho discriminatorio.

Fundamentamos que están prohibidas las terapias curativas de homofobia en la Ciudad de México porque ponen a las personas en situación de vulnerabilidad”, comentó durante su participación en el foro Matrimonio Civil Igualitario que organizó la senadora Angélica de la Peña (PRD) en la Cámara Alta.

L´Hois Tapia informó que el documento emitido por el Consejo en 2015 le será enviado a l Arquidiócesis Primada de México, para informarle que Cohen “es un charlatan’ y que no se debe poner en situación de vulnerabilidad a las personas homosexuales, que son a las que refiere el artículo.

“Quiero asumir que Desde la Fe no sabía de este documento que sacamos en 2015, se los vamos a mandar para decir que la homosexualidad no se cura, no es una enfermedad y además que hay una serie de charlatanes, entre los que están Richard Cohen, que dicen que la curan y eso pone en situación de vulnerabilidad a las personas”, señaló.

El Consejo, además, envió a la embajada de Estados Unidos en México un reporte en donde expresa que Cohen entra como turista a territorio mexicano y se dedica a dar pláticas en distintas iglesias.

Jaqueline L’Hoist señaló, también, que al Partido Encuentro Social (PES), se le envió un exhorto para que evite hablar de diversidad familiar a partir de heterosexuales.

“Al Partido Encuentro Social le estamos entregando un exhorto por los tuits que ha estado mandando esta semana en donde habla de la diversidad de familia, una familia diversa siempre heterosexual, pero diversa.

“Le queremos decir que en esta ciudad, por lo menos en esta ciudad, reconocemos todos los tipos de familias y que para ser un partido política que tiene actividad en la Ciudad de México, hay que reconocer a todas las familias”, expresó.