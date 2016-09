Búsqueda de los 43 está detenida, afirma abogado

Vidulfo Rosales califica de 'negativos' los saldos de las investigaciones de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2016).- A casi dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación del caso se encuentra “empantanada” debido a que la PGR no ha avanzado en las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.

Tras la presentación del cartel oficial por el segundo aniversario de la desaparición de los 43, Rosales calificó de “negativos” los saldos de las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes, ya que la PGR ha desdeñado otras líneas de investigación e insiste en el basurero de Cocula, debate que “no hemos superado”.

Comentó que en el primer año de los hechos del 26 de septiembre la lucha se enfocó en “revertir la supuesta verdad histórica”. En el segundo se concentraron en implementar las recomendaciones derivadas de los informes del GIEI, así como las líneas de investigación que surgieron, como la de la telefonía celular y Huitzuco.

“En estos dos años los saldos para nosotros son negativos, nos encontramos empantanados en un proceso de investigación que no tiene certeza de dónde buscar a los muchachos, hay líneas de investigación sueltas y diversas, la PGR insiste en el basurero de Cocula, pero en las otras hay una omisión y se soslayan estas líneas, no entendemos por qué”, dijo.

El abogado sostuvo que no regresarán al diálogo con la PGR en tanto no se avance en la separación del cargo de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, puesto que consideran como “un encubrimiento” de parte del Gobierno federal que no se haya sancionado a este funcionario y no haya respuesta sobre el tema.

“No podemos seguir en las reuniones con PGR mientras siga el tema de Zerón de Lucio, que debería ser algo sencillo, porque las pruebas son contundentes, están establecidas, creo que hay elementos para que el gobierno pueda poner una sanción; sin embargo, no sabemos por qué se da esta resistencia”.