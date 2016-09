Niegan que existan grupos de autodefensas en Tamaulipas

Admiten que hay delitos que prevalecen en 40 ejidos del municipio de Altamira

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (11/SEP/2016).- El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Altamira, José Enrique Reyes, descartó la versión de la existencia de grupos de auto defensas en la zona rural del municipio de Altamira.

Reyes admitió que en la zona rural de Altamira sí hay delitos, tal y como acontecen en la zona urbana, y que ante tal condición se realizó un acercamiento de los comisariados con elementos de Fuerza Tamaulipas, y la Gendarmería Nacional, a quienes les notificaron de la situación que prevalecen en los 40 ejidos que conforman el municipio.

Mencionó que entre los principales delitos se ubica el robo en sus múltiples modalidades, incluyendo el robo de ganado, que mayor afectación provoca en la económica de los productores sociales.

Por este motivo, se acordó que elementos de la Policía Estatal y de la Gendarmería acudirán a los ejidos para otorgarles unas pláticas sobre medidas que pudieran implementar en su comunidad para que estén en alerta y contribuyan a reducir el índice delictivo.

“Se nos va a asesorar para levantar reportes de delitos que se cometan en cada ejido, así levantar denuncias, y otros tips que nos pudieran ayudar a estar más al pendiente de lo que pasa en nuestras comunidades, pero hasta donde yo sé aún no han ido a ningún ejido”, explicó el líder campesino.

En torno a la situación que prevalece en Villa Cuauhtémoc, donde el delegado Patricio Peña Ramírez presuntamente informó a algunos medios de la presencia de una “Patrulla Ciudadana” para vigilar ranchos, dijo que él, como dirigente de la federación campesina, a la fecha no tiene ningún reporte.

“Yo no tengo conocimiento de que los habitantes estén vigilando en equipos, por lo menos a mí no me han informado al respecto, a mí no me ha externado nada, y bueno cada quién puede organizarse como más le convenga, pero este tipo de medidas luego se saben y en ningún ejido tengo conocimiento que lo estén haciendo”, agregó.