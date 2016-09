Cardenal no tiene que ver con marchas contra bodas gay: Arquidiócesis

Indican que la Iglesia no convoca ni organiza las marchas en contra del matrimonio igualitario

CIUDAD DE MÉXICO (11/SEP/2016).- Los grupos LGBTTTI que se manifestaron esta mañana de domingo afuera de la Catedral Metropolitana están tocando la puerta equivocada, ya que la Arquidiócesis de México no convoca ni organiza las marchas que se han realizado en contra de la iniciativa presidencial de matrimonio igualitario, afirmó el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.

Al término de la homilía dominical, el presbítero consideró que las movilizaciones es una acción "contraria" al cardenal Norberto Rivera a quien lo quieren acusar "de todos estos males que él no ha tenido nada que ver", por lo que consideró que la protesta "está fuera de lugar".



"Desconcierta mucho que vengan a pedir que se respete sus derechos porque en la Ciudad de México es una realidad ya está legislado y que yo sepa no estamos haciendo ninguna acción para derogar ese supuesto derecho humano que aquí ya adquirieron esta marcha no tiene ningún sentido tocan la puerta equivocada la demanda que hacen es fuera de lugar, porque ya es reconocido en la ciudad de México", expuso.



Descartó que en alguna homilía, mensaje o frase del cardenal Norberto Rivera llame a estar contra las personas de la comunidad LGBTTTI, "lo que están haciendo es desproporcionado, injusto no es al cardenal a quien le tienen que reclamar".



Hugo Valdemar calificó como todo un éxito las movilizaciones del sábado, las cuales fueron propositivas, descartó que hayan sido actos "homofóbicos" en donde gran parte de la sociedad mexicana expresó su desacuerdo con las iniciativas presidenciales "somos una sociedad en la que todas las voces saben cuándo se hacen con respeto".



Consideró como una "gran novedad" que obispos hayan acompañado las movilizaciones y aseguró que su participación no vulnera el estado laico porque lo hacen fuera del culto, como ciudadanos que tienen derecho a manifestarse "no es una ley, es una propuesta porque lo que la constitución prohíbe es manifestarse contra las leyes esta es una iniciativa, no es una ley están en todo su derecho", afirmó.



"Es una gran novedad que los obispos hayan salido a acompañar, una docena de obispos que salieron en ese clima de respeto, no hablaron simplemente participaron como cualquier ciudadano y eso si es una gran novedad por supuesto también no hay que olvidar que son ciudadanos y como tal tienen derecho a expresarse a favor de la familia que siempre la iglesia pugna por ella y acompañando a fieles laicos que quisieron manifestarse", sostuvo.