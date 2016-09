Cuauhtémoc Blanco, bajo la lupa por desvío de recursos públicos

La Fiscalía estatal indaga si el ex futbolista habría ordenado depósitos a ocho familiares

CIUDAD DE MÉXICO (10/SEP/2016).- La Fiscalía del Estado de Morelos investiga al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por el probable delito de desvío de recursos públicos.

Así lo reveló la presentadora de noticias Denise Maerker en su noticiario “Diez en Punto”, mismo que en días pasados informó de la existencia de un contrato donde el ex futbolista habría aceptado siete millones de pesos para convertirse en candidato del Partido Encuentro Social (PES).

Ex funcionarios de la alcaldía son quienes investigan a Blanco por presuntamente haber ordenado depósitos mensuales a cuentas de ocho familiares suyos y de acuerdo con el noticiario, la Fiscalía indaga si “Cuauh” benefició particularmente a su madre y su padrastro.

La investigación contra el alcalde habría iniciado luego de que ex trabajadores de la alcaldía de ese municipio acusaran al ex futbolista de haber ordenado depósitos mensuales a cuentas bancarias de ocho familiares.

De acuerdo con distintas versiones periodísticas, en sus indagatorias, la Fiscalía estatal solicitó a cinco bancos copias de estados de cuenta de los familiares del ex futbolista para eventualmente constatar si recibieron depósitos en efectivo con dinero de la Tesorería de Cuernavaca.

El presunto desvío de recursos habría comenzado en enero, sólo 15 días después de que Blanco tomara posesión como alcalde, de acuerdo con el noticiero nocturno.

“A mí se me pidió que hiciera esos depósitos. Se me dieron los nombres y los números de cuenta. Eran depósitos mensuales de 20 mil pesos por persona”, aseguró el ex secretario de Comercio de Cuernavaca, Harold Zavaleta quien, afirmó, se opuso a hacer los movimientos y fue despedido.

EN FAMILIA

Cuentas de medios hermanos

En la carpeta de investigación que integró la Fiscalía de Morelos, según lo revelado por el noticiero “Diez en Punto”, se pide investigar las cuentas de banco de Hortencia Bravo Molina, madre de Cuauhtémoc Blanco, así como del hermano del alcalde, Ángel Blanco Bravo, y de Leonado Silva Viciconte, padrastro. También se pide investigar a los medios hermanos José Antonio, Ulises y Ricardo Bravo Molina, así como las cuentas de Mauricio y Leonardo Carlos Silva Bravo.