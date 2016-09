Reporteros impiden detención de locutor en Guerrero

Se presume que un agente del MPF se presentó sin identificación ni orden de cateo, para dar la orden de desconectar el equipo

CHILPANCINGO, GUERRERO (09/SEP/2016).- Informadores de esta capital impidieron mediante un forcejeo con policías federales que se llevaran detenido al conductor de noticias de la estación Radio Notisur, que transmite en la frecuencia 106.3, Gamaliel García, que junto con otros tres locutores fueron incomunicados por más de una hora, mientras los uniformados procedían a desmantelar el equipo de la radiodifusora, como la antena transmisora, la consola, el transmisor y equipo de cómputo.

De acuerdo con la denuncia que el propio conductor de noticias Gamaliel García presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), un agente del Ministerio Público Federal, acompañado de una docena de policías federales, a bordo de camionetas sin placas y logotipo de la PGR, arribaron a las oficinas de la radio ubicadas en la calle Altamirano, en el centro de esta capital, la cual cerraron de inmediato.

Denunció que el agente del MPF, sin presentar identificación, ni orden de cateo, menos orden de aprehensión, les pidió las credenciales de elector, dio la orden de desconectar el equipo de la estación de radio y comenzaron a empaquetarlo y al terminar, “me dijo que tenía que acompañarlo, para ver mi situación y lo de una fianza".

Agregó: “yo le dije que no era ningún delincuente, le pedí que me devolviera mi credencial de elector como se las había regresado a mis compañeros, pero no me hizo caso y dio la orden de que saliéramos de las oficinas, pero afuera ya estaban muchos compañeros esperando verme salir”.

Una vez afuera los policías lo obligaron a subir a una de las camionetas, pero fue entonces sus compañeros intervinieron para impedirlo, originándose un forcejeo en el que varios reporteros, fotógrafos y camarógrafos resultaron golpeados, pero lograron impedir que el agente del MPF y los uniformados, se llevaran detenido al conductor de noticias.

Del lugar de los hechos, los informadores realizaron una marcha hacia las instalaciones de la CDHEG, a donde arribaron como a las 12:30 horas, donde fueron recibidos por su titular Ramón Navarrete Magdaleno, quien se comprometió a no permitir que se viole la libertad de expresión y a gestionar ante la CNDH, que este hecho no quede impune, “porque somos parte de esta lucha en la defensa de la libertad de expresión y levantamos nuestra más enérgica protesta en contra de esta autoridad federal, que por medio de la violencia que llevó a cabo una acción sin presentar documento alguno”.

En su denuncia que presentó ante la CDHEG, el conductor de noticias, responsabilizó a los policías federales y al agente del MPF, de lo que le pueda ocurrir a él y su familia, así como a alguno de sus compañeros que impidieron que se lo llevaran detenido.