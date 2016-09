Loret defiende autenticidad de audio de 'El Mencho'

Luego de que la CNS negara que autentificó dicha grabación, el periodista reitera que sí lo hizo

CIUDAD DE MÉXICO (09/SEP/2016).- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) sí autentificó el audio en el que una persona se identifica como Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y en el cual somete a un mando policiaco, que presuntamente se encontraba a su servicio en Jalisco.

“Qué raro que @CNSeguridadmx diga que no autentificó el audio del Mencho. Sí lo hizo. Y lo hizo para #DespiertaConLoret”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Lo anterior luego de que la CNS emitiera una tarjeta informativa indicando:

“En relación a un audio difundido por un medio de comunicación el día de hoy, en el cual se escucha una conversación entre dos individuos, la Comisión Nacional de Seguridad informa que esta institución en ningún momento autentificó dicha grabación”.

El audio

En la grabación, el sujeto que se identifica como “El Mencho”, líder del “cártel Nueva Generación”, somete al presunto mando policiaco.

"Delta 1, soy Mencho, güey. Relaja a tu gente o te voy a partir tu madre", le dice el líder del grupo delictivo al mando policiaco, quien le responde: "ya está señor, ahorita nos vamos".

En el audio se escucha que Oseguera Cervantes regaña al policía por terminar la conversación telefónica. "No, no cuelgues", dice el narcotraficante, quien obtiene como respuesta un "no le estoy

colgando, le estoy diciendo que ahorita nos vamos".

El audio fue dado a conocer en el programa “Despierta”, que conduce Loret de Mola.