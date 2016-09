La PGR miente, no queremos otro peritaje: padres ABC

Aseguran que los peritos están destruyendo la escena del crimen, y exigen castigo para los 19 inculpados

HERMOSILLO, SONORA (09/SEP/2016).- La PGR miente, los padres de los niños y niñas víctimas del incendio de la guardería ABC no queremos que a siete años de la tragedia se realice otro peritaje del inmueble en ruinas, exigimos castigo para los responsables, dijo Julio César Márquez, representante del Movimiento 5 de junio.

Los padres afectados por el siniestro realizaron una manifestación afuera de las instalaciones de lo que fue la estancia infantil, ubicada en la esquina de Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia Y Griega.

El área fue acordonada una cuadra a la redonda por parte de elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía Estatal y municipal.

Los padres portaban cartulinas donde escribieron consignas contra la PGR y la Ministerio Público, Laura Flores Cancino.

"Desde hace tres días están los peritos adentro y tienen una pequeña máquina excavadora, con la que están destruyendo la escena del crimen", delató el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de los padres de "Manos Unidas por Nuestros Niños".

El viernes 5 de junio de 2009, alrededor de las 14:30 horas, se registró un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, y se propagó a las instalaciones contiguas, la Guardería ABC.

El siniestro provocó la muerte de 25 niñas y 24 niños; al menos 106 resultaron heridos, de los cuales 24 resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, con graves secuelas en su salud.

Los padres de las víctimas exigen justicia; cárcel para todos los responsables, entre ellos el ex gobernador Eduardo Bours; Juan Carlos Lam, ex secretario de Gobierno; Ernesto Vargas Gaytán, ex titular de Hacienda y otros servidores públicos.

Además, exigen que se cumpla la sentencia de pagar condena de cárcel a 19 inculpados.

En 90 días, resultados de peritaje privado sobre ABC

En 90 días la Procuraduría General de la República (PGR) podría tener los resultados del peritaje que realiza la empresa internacional LWG Consulting y el perito Ricardo Torres, propuestos por los familiares de los menores de edad, de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Fuentes ministeriales informaron a EL UNIVERSAL que con los resultados que se obtengan se podrían abrir nuevas líneas de investigación y de ser necesario solicitar la detención de otras personas.

Aunque en días pasados familiares de los menores fallecidos han protestado para que no se realice el peritaje, la PGR ya lo inició como lo solicitaron los propios padres el 19 de febrero de 2014.

El 26 de mayo de 2016, padres de familia reiteraron por escrito la realización del peritaje a cargo de la empresa LWG Consulting; el 17 de mayo de 2016, en reunión con el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde sus representantes legales insistieron en el desahogo de la prueba pericial señalada, sin embargo ya no quieren el peritaje pues alegan que podría estar amañada.

El pasado 14 de mayo, luego de casi siete años del incendio, un juez federal sentenció por el delito de homicidio por culpa a 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados del lugar.

El juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora consideró que existían los elementos suficientes para dictar sentencias que van de los 20 a los 29 años de prisión; la pena máxima fue para Nohemí López Sánchez, quien fuera jefa del Departamento de Guarderías, dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la Guardería, respectivamente, alcanzaron una pena de 28 años de prisión; sin embargo el nuevo peritaje podría abrir nuevas líneas de investigación si se demuestra de manera científica que fue provocado el incendio en la Guardería ABC que causó la muerte de 49 menores y más de cien lesionados.