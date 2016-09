Defenderá Mancera el Fondo de Capitalidad

No considera justo el haber omitido recursos para la ampliación de la línea 12, 9 y A del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (09/SEP/2016).- El jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, afirmó que defenderá el presupuesto de la Ciudad de México, particularmente el Fondo de Capitalidad, el cual no fue incluido en el Paquete Presupuestal para el próximo año.

Durante su discurso por el Día del Trabajador del Metro, el mandatario capitalino dijo que no fue justo que no se hayan destinado recursos ni para la ampliación de la Línea 12, la Línea 9, ni la Línea A del Metro.

"Eso es no cumplir con un compromiso que se estableció, eso lo tenemos que platicar", indicó.

Dijo que no adelantará juicios, pues todavía no ha hablado con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, al respecto. No obstante afirmó: "Voy a defender a la ciudad y voy a defender su Fondo de Capitalidad, que hoy es de cero, así viene en el presupuesto, no está previsto, hay mandato constitucional. Vamos a defender también lo que corresponde a la ciudad".

Asimismo, calificó como "altísimo y muy fuerte" el recorte federal al gasto público de 70 mil millones de pesos para 2017. Además, pidió que los recortes al presupuesto de los estados se haga de manera equitativa.

"Hablo por México, sé que tenemos que trabajar todos y que nos tenemos que ajustar el cinturón, nada más vamos a ajustárnoslo parejo y vamos haciendo los recortes parejos. Eso es lo que vamos a analizar, no me quiero adelantar, pero quiero que sepan que los vamos a defender y vamos a defender a la ciudad, vamos a defender al Metro también", dijo.

"La Ciudad de México hará su mejor esfuerzo, en esto no tengan ninguna duda. Yo me voy a ocupar de que la Ciudad de México esté funcionando, con el presupuesto que tengamos", acotó.