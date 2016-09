Prefiero debatir con Salinas, responde López Obrador a Ochoa Reza

Asegura que no tiene caso debatir con nadie más que con el 'jefe de jefes de la mafia del poder'

MONTERREY, NUEVO LEÓN (08/SEP/2016).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rechazó debatir con el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, pues prefiere hacerlo con Carlos Salinas de Gortari, "el jefe de jefes de la mafia del poder".

Y además, señaló, "independientemente de cualquier cosa, ir con Ochoa (a debatir) implicaría para mí un riesgo, porque puedo hasta perder la cartera".

Entrevistado después de dictar una conferencia ante unos 120 simpatizantes y militantes de Morena, en la plaza principal de Escobedo, López Obrador respondió a la difusión de un spot en su contra, donde el PRI cuestiona su declaración tres de tres y lo reta a debatir sobre corrupción.

"Ojalá dejen más tiempo el mensaje del spot, yo voy a subir hoy el mensaje de Ochoa en mi página, para que se difunda, porque eso ayuda, imagínense, está diciendo: vamos a debatir con Andrés Manuel sobre la corrupción, ja ja ja".

Asimismo, expresó, cómo le va a creer Ochoa Reza a su declaración tres de tres, "si el corrupto cree que todos son como él, yo no lucho por bienes materiales, nunca me ha interesado el dinero, yo lucho por ideales, por principios, y no tengo cuentas de cheques ni tarjetas de crédito, y eso lo saben muy bien ellos, pero le están haciendo el cuento".

Agregó: "si me siguen, me vigilan desde hace 20 años, revisan hasta la basura de mi casa los del Cisen, que siempre están para reportarle a Osorio Chong todo lo que digo". y Hacienda tiene una oficina de inteligencia financiera donde aparecen todos los movimientos de recursos, sobre todo de los líderes de oposición.

"Imagínense, si yo miento en mi declaración patrimonial, ya estarían haciendo un escándalo mostrando: miren las mansiones de Andrés Manuel, sus cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito, sus hoteles, sus taxis".

-¿No irán a decir que le tiene miedo (al negarse a debatir con Ochoa Reza)?

- No, a mi me importa, si hay un debate, que sea con el jefe de la mafia del poder, con (Carlos) Salinas, ese los representa a todos. Porque ni siquiera Calderón ni Peña. En esos asuntos, todo tiene su nivel, el jefe de la mafia es Carlos Salinas.

"Una vez (Salinas) dijo que quería debatir conmigo, y le dije, órale, vámonos, y se echó para atrás a la hora buena", refirió.

"Pero con Ochoa, y este otro aprendiz de mafioso, (Ricardo) Anaya, no tiene caso debatir con ellos", afirmó López Obrador y recordó que sí debatió en el pasado con Diego Fernández de Cevallos "porque el jefe, pero el jefe de jefes es Salinas". Por eso, dijo, con los demás, "con mucho respeto, no tiene caso".

Debe frenarse caída de Peña Nieto

Por otro lado, consideró que los cambios que realizó el presidente Enrique Peña Nieto en su gabinete son consecuencia del grave error de haberse inmiscuido en la campaña electoral de Estados Unidos, al reunirse, a invitación suya, con el aspirante republicano, Donald Trump.

López Obrador dijo que los cambios son de la misma baraja, pero, consideró, es importante que no se derrumbe estrepitosamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, "porque queremos una transición ordenada, no queremos construir el México del futuro a partir de escombros".