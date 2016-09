Rinden homenaje a piloto y policías caídos en Michoacán

Autoridades estatales rinden honores a elementos que murieron en ataque a helicóptero

MORELIA, MICHOACÁN (07/SEP/2016).- Autoridades estatales rindieron honores de cuerpo presente a los cuatro policías ministeriales y el piloto aviador que fallecieron el martes, luego de que el helicóptero que tripulaban fue derribado.



En las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el gobernador Silvano Aureoles y el titular de la corporación, Martín Godoy, encabezaron el homenaje donde estuvieron familiares de todos los elementos caídos.



En este marco el mandatario estatal reiteró ante padres, esposas, hermanos, hijos y amigos del piloto, así como de los cuatro policías ministeriales fallecidos, que este acto no quedará impune y aseguró que no parará hasta dar con los responsables.



"Si piensan que con hechos como este nos asustan, nos detienen o amedrentan, se equivocan", dijo.



Afirmó que en Michoacán no se dará un paso atrás y se redoblarán los esfuerzos para acabar con el flagelo de la inseguridad.