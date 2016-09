San Lázaro, listo para recibir paquete económico 2017

José Antonio Meade entregará este jueves a las 17:00 horas el proyecto de presupuesto a legisladores

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- La Cámara de Diputados está lista para recibir el jueves a las 17:00 horas la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto 2017, así como los Criterios de Política Económica, por parte del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña.



La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gina Andrea Cruz Blackledge, mencionó que la entrega de este paquete se llevará a cabo en el Salón de Protocolo del edificio "C" del Palacio Legislativo de San Lázaro.



Comentó que los integrantes de esta instancia legislativa harán un análisis profundo de las propuestas en materia de ingresos que presente el Ejecutivo federal.



Recordó que a diferencia del año pasado, cuando tuvieron 13 días para su discusión y aprobación, ahora se tendrá un mes y medio para estudiarla con más detenimiento con las demás fracciones parlamentarias y conocer sus propuestas para incorporarlas o no al proyecto de ley.



En esta ocasión, adelantó, la Comisión de Hacienda abrirá sus puertas para escuchar a representantes de la iniciativa privada, especialistas y académicos.



"Queremos conocer los puntos de vista de los diferentes sectores de la sociedad en torno a este tema, con el fin de buscar alternativas para impulsar el crecimiento económico y aumentar la captación de ingresos", abundó.



La legisladora comentó que hasta ahora no conocen el paquete económico que deberá entregar mañana el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien deberá comparecer el 20 de septiembre ante el pleno para explicarlo con más detenimiento.