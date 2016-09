Evita inundaciones y encharcamientos en tu comunidad

Piden también no verter sustancias químicas al drenaje

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- Ante la temporada de lluvias, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en las calles, barrancas o laderas, ya que los desperdicios son la causa del 50 por ciento de las inundaciones y encharcamientos.



La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México recomendó a través de su cuenta de Twitter @AGUCDMX reducir este problema siguiendo estas recomendaciones:



No vierta grasas ni sustancias corrosivas al drenaje, si cambia el aceite de su carro, no lo tire por la coladera; no arroje desperdicios o escombros en ríos; no tire basura en las calles, barrancas o laderas.



Asimismo, pidió depositar siempre la basura en los contenedores especializados, no arroje colillas de cigarro desde su auto, reduzca el uso de bolsas de plástico.