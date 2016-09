Leyes de agua y campo, entre los grandes pendientes en Congreso

En el presente periodo de sesiones la urgencia es analizar el paquete económico 2017 y los nombramientos de magistrados electorales

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2016).- A cuatro años de que Enrique Peña Nieto asumió el poder, sus operadores en el Congreso han sido capaces de conseguir acuerdos para la aprobación de 11 de las reformas estructurales pendientes desde hace décadas.

Sin embargo, no todas las iniciativas presidenciales han alcanzado el consenso de las fuerzas políticas dominantes. Entre éstas figuran la reforma de seguridad que prevé la creación de un mando único (atorada en la Cámara de Diputados), la Ley contra la Desaparición Forzada, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Aguas y la reforma para la transformación del campo. El problema es que no hay un plazo para la aprobación de las iniciativas rezagadas, admiten legisladores, por falta de consenso.

El senador Arturo Zamora reveló los desacuerdos para sacar adelante la reforma al campo: “Hemos tenido un problema por la falta de consistencia de algunos de los integrantes de esa comisión (de Agricultura), no ha sido posible que estén sesionando con la continuidad que requiere una reforma de esa naturaleza y tenemos un pendiente”.

Explicó que se trata de una reforma trascendental al verse afectada la autosuficiencia alimentaria, “es importante el campo porque representa una gran fortaleza del país y una gran posibilidad de no seguir teniendo tanta dependencia alimentaria”.

Con esta reforma, detalló, se pretende detonar el desarrollo del campo, con el fin de convertirlo en un polo de atracción para los campesinos que buscan migrar a las zonas conurbadas, “hemos generado una especie de olvido hacia esa actividad”.

Sobre la Ley de Aguas, refirió, “cuando se hizo un primer intento de sacarla adelante, en la Cámara de Diputados, se planteó que era el inicio de una privatización y por supuesto que no es así ni es la intención”. Actualmente, se busca establecer un mecanismo de diálogo permanente con los opositores a la Ley de aguas, “estamos buscando encontrar el momento de que los consensos nos permitan llevar a cabo esta gran reforma, que es tan necesaria para seguir siendo un país que garantice la calidad de vida a los habitantes y que sea competitivo… el agua es un valor esencial para el desarrollo de la vida, si no tienes agua no tienes nada”.

Respecto a los tiempos legislativos, aclaró que es importante atender estos temas, pero su avance estará en función de los nombramientos de los magistrados electorales del Poder Judicial, cuyo plazo es el 4 de noviembre, y de la aprobación del paquete económico, “hay cosas que obligadamente las vamos a sacar, como la Ley de Ingresos 2017 porque así lo exige la ley… hay otras cosas que también tenemos que sacar adelante”.

La legisladora Martha Tamayo, vicecoordinadora jurídica del PRI en el Congreso, estimó que la Ley de aguas y la reforma al campo son vitales, aunque no está segura de que puedan madurar en el periodo actual de sesiones (antes de diciembre).

En lo que refiere a la aprobación de las iniciativas pendientes, justificó que el actual periodo de sesiones durará poco tiempo, “mucho del trabajo se lo lleva el presupuesto y el paquete económico, así que no habrá oportunidad de tener demasiados temas, aunque los hay en cartera y en análisis”.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, respondió que la Ley para combatir la desaparición forzada también está atorada: “Aparentemente está siendo bloqueada por instancias del Gobierno federal, como la Procuraduría General de la República”.

Los otros pendientes son la reforma en materia de bienestar animal (aprobada en San Lázaro, pero en revisión en el Senado), la Ley en materia de tortura, la Ley de protección de datos personales, la reforma en materia de mando mixto de policía y las reformas en materia de salario mínimo y de unidad de medida y actualización.

Alistan reformas en catastros y justicia

Arturo Zamora adelantó que desde el Senado, la fracción del PRI impulsará la Ley para homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y jurídicas, así como todos los catastros en el país. “Se pretende dar certeza jurídica a los propietarios de casa habitación, edificios, comercios y empresas de cualquier naturaleza”.

Por otra parte, detalló que trabajarán una reforma para armonizar el sistema nacional de impartición de justicia, que contemple la organización de los Poderes Judiciales para homologar los criterios sobre los Consejos de la Judicatura y su funcionamiento en cada Entidad federativa.

Se buscará también promover reformas en materia de justicia cotidiana, en lo que tiene que ver con la armonización de diferentes leyes en el ámbito del derecho familiar, laboral y procesal civil.

La Ley de extinción de dominio es otra de las leyes que se plantea reformar, pues ha sido muy complejo aplicar la legislación actual ante las “contradicciones en los Códigos de procedimientos penales y las leyes de carácter civil y de procedimiento civil”. Por otra parte, en el combate a la corrupción se pretende expedir, antes de diciembre, la Ley general de archivos: “Si tenemos una ley que obligue a todas las dependencias a mantener la información de cada decisión y acto que realizan, estaremos en condiciones en el futuro de contar con esa información día a día”.

GUÍA

El recuento de las reformas aprobadas

Según el portal reformas.gob.mx, al inicio de la administración de Peña Nieto se realizó un diagnóstico sobre la situación en que se encontraba México: el cambio tenía que ser radical. Por ello, se impulsó una ambiciosa agenda de reformas para resolver los problemas estructurales del país, aprobadas en los primeros 20 meses de la administración y durante el periodo de transición. Las reformas perseguían tres objetivos: elevar la productividad y detonar el crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos, y afianzar el régimen democrático y de libertades. Las siguientes son algunas de éstas:

Laboral

La primera reforma en aprobarse fue la laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo. Entre los beneficios reportados por el Gobierno se presume que tan solo en 2014 se generaron 714 mil empleos en todo el país, “el mayor número de empleos generados en un año en casi dos décadas”.

Hacendaria

Fue una de las que mayor oposición levantó entre el sector privado, por el cobro de intereses a las utilidades y los impuestos para inhibir el consumo. El único beneficio cuantificable, en lo que va del año, es que migraron al Régimen de Incorporación Fiscal cerca de 3.5 millones de contribuyentes, a los que se suman 753 mil nuevos contribuyentes.

Educativa

Es una de las más repudiadas por el gremio magisterial disidente al proscribir las prácticas arbitrarias que lo regían. Entre los avances, se señala que por primera vez se realizaron concursos nacionales de oposición para seleccionar al personal idóneo para su ingreso al servicio público educativo.

Energética

La reforma energética tiene como finalidad atraer inversiones y modernizar el sector energético a fin de impulsar la competitividad. Este año el recibo de energía eléctrica llegó 2% más bajo que el año pasado y desde su aprobación se han construido más de mil kilómetros de gasoductos. Con esta reforma se busca aumentar la producción de 2.5 millones de barriles a tres millones al terminar el sexenio.

Telecomunicaciones

La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión busca fomentar la competencia y reducir los precios de los servicios. Según datos del Inegi, entre enero de 2014 y 2015, los precios al consumidor disminuyeron 40.7% en la larga distancia internacional, 16.4% en telefonía móvil y 4.5 en telefonía fija.

Financiera

Se aprobó para que los hogares y las empresas cuenten con más crédito en mejores condiciones. Entre sus beneficios se reporta que en 2014 las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron acceso a más recursos para créditos, aunque no se menciona cuántas lo hicieron. También se puso en marcha el Buró de Entidades Financieras, el cual cuenta con información sobre cuatro mil 340 bancos y otras instituciones financieras.

SABER MÁS

Pretenden una “caja de cristal”

La coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso adelantó que su prioridad es convertir el órgano legislativo en una “caja de cristal”, por eso seguirán impulsando que todos los legisladores renuncien a los seguros de gastos médicos y de vida, y al bono navideño. También han publicado sus declaraciones 3de3 y suscribieron el convenio Haz tu Ley. La fracción dio a conocer que presentará el referéndum constitucional y buscará una reforma a la Ley de Consulta Popular para que el procedimiento sea más accesible.

LA VOZ DEL EXPERTO

“No se dieron los resultados esperados”

Elena Azaola (investigadora del Ciesas en la Ciudad de México)

Para Elena Azaola, representante ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública, las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto no tuvieron el efecto esperado, pues se pretendía que si la economía mejoraba se corregiría el problema de inseguridad.

Sin embargo, eso no sucedió: Tan sólo en julio pasado se registraron dos mil 300 homicidios en todo el país, “cifra que no se había alcanzado desde 2011, cuando el país estaba inmerso en uno de los momentos más álgidos de la violencia… en los últimos dos meses los homicidios repuntaron 20%”.

Señaló que la creación del mando único está atorada porque en el Congreso y Senado existen diferentes visiones entre los partidos sobre restar facultades a las policías municipales para transferirlas a los estados, “es una discusión atorada que lleva a callejones sin salida, no es que una policía municipal o estatal sea mejor, tiene que haber policías buenas y competentes”.

Sobre la Comisión ejecutiva de atención a víctimas consideró que no ha servido y lanzó un llamado al Congreso de la Unión para aprobar la Ley contra la desaparición forzada, la Ley contra la tortura y el uso de la fuerza, y las modificaciones al sistema penitenciario.

“El Consejo Nacional de Seguridad prometió que iba a hacer cambios a fondo el año pasado y esos cambios no se han hecho, seguimos con un modelo represivo, abusivo y violador de derechos en las cárceles federales, mientras que las prisiones estatales están completamente en manos de los delincuentes”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Las estructurales no han terminado de cuajar”

Enrique Gutiérrez (profesor de la Universidad Iberoamericana)

El académico asegura que las reformas estructurales aprobadas en los primeros meses de la administración no han tenido los resultados deseados, pues las variables macroeconómicas no han mejorado en este sexenio.

La explicación es que existen factores externos que han retrasado el resultado de las reformas, pero también se debe a factores internos que no han permitido generar las condiciones necesarias en el país para que puedan detonar estas reformas como se planteó originalmente. A lo anterior suma la crisis de “gobernabilidad y legitimidad” de la institución presidencial, “el Presidente ha perdido mucha fuerza para impulsar las reformas, pero el debilitamiento de su figura ha generado que las reformas no avancen en lo interno”.

Entre las reformas que no terminan de “cuajar” menciona la fiscal, energética, laboral y educativa, “las resistencias del sector magisterial se ven todos los días”. Mientras que la reforma laboral no ha redundado en la creación de más empleos ni en la modernización de los esquemas laborales.

En el caso de la reforma fiscal, aseguró, no se ha entrado al fondo del problema porque la evasión fiscal sigue siendo desproporcionada, “solamente se recauda 11% de lo previsible”. Añade la promesa incumplida de crear una gendarmería nacional, la cual no ha podido prosperar porque los gobernadores no han respaldado la iniciativa, “es uno de los grandes proyectos del sexenio que se quedaron abandonados”.

