Omar Fayad asume como gobernador de Hidalgo

Fayad Meneses se comprometió a trabajar 'de la mano de la ciudadanía' para crear un estado en concordia

PACHUCA, HIDALGO (05/SEP/2016).- Omar Fayad Meneses asumió funciones como gobernador constitucional del estado de Hidalgo.



El evento, celebrado en el Auditorio Gota de Plata, inició con el pase de lista de los diputados que integran la LXIII Legislatura, y con la designación del comité que recibió a Omar Fayad, así como al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



También a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes llegaron acompañados por el ahora ex gobernador Francisco Olvera.



En su discurso, Omar Fayad se comprometió a trabajar "de la mano de la ciudadanía para crear juntos un estado en concordia".



"Durante los próximos seis años vamos a hacer que el estado crezca como lo merecen los hidalguenses; hay que reconocer que existen desequilibrios en el desarrollo, y lo más importante es la gente", dijo.



Entre las líneas generales de su gobierno expuso haber exigido a los integrantes de su gabinete salir a las calles a que tengan contacto permanente con la ciudadanía y las problemáticas que la aquejan, y no ser sólo funcionarios de escritorio.



Además se comprometió e reinstaurar las audiencias públicas que mantuvo cuando fue alcalde de Pachuca, pues dijo "será una constante de mi gobierno atender personalmente a la gente" que así lo requiera.



Además, anunció la separación de funciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, para que haya una entidad dedicada 100 por ciento a la divulgación, el fomento y la promoción de la cultura.



"Vamos a crear la Secretaría de Movilidad y Transporte", la cual afirmó que en 30 días dará respuesta para que el Tuzobús, el sistema de transporte tan cuestionado de la anterior administración, "sea un sistema eficiente al alcance de la gente".



En materia de transparencia, anunció que durante su mandato habrá mano dura contra la corrupción y que no tolerará ninguna conducta alejada de la normativa, y a sus colaboradores les dijo que en su gobierno no permitirá "las tranzas, ni los moches".



El nuevo mandatario se comprometió a crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual, dijo, adoptará controles sólidos y castigos severos a quienes incurran en actos de corrupción.



Entre los ejes rectores de su gobierno señaló que se encuentra la creación de consejos ciudadanos que participen en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia de desarrollo, economía y cultura.



Agradeció la presencia de los gobernadores Rafael Moreno Valle, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez, Graco Ramírez, y particularmente del ex gobernador Francisco Olvera por entregarle un estado en paz y tranquilidad.



Al evento asistieron Emilio Gamboa, Jesús Murillo Karam, Manuel Angel Nuñez Soto, Pablo Escudero, Enrique Ochoa, Carolina Monrroy, Luis Castro, Miguel Barbosa, Carlos Lozano de la Torre, Rafael Moreno Valle, Claudia Pavlovich, Rolando Zapata, José Rosas Aispuro, Marco Antonio Mena, David Penchyna, Carolina Viggiano, Jorge Rojo, entre otros.