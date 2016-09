Restauranteros reportan pérdida de 10 mil empleos en Oaxaca

Se han cerrado 120 restaurantes en el estado por las manifestaciones del magisterio disidente

CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2016).- La industria restaurantera reportó el cierre de 120 restaurantes el estado de Oaxaca, y la desaceleración de 90 por ciento en ventas en Chiapas, Michoacán y Guerrero, con la pérdida de más de 10 mil empleos sólo en la entidad oaxaqueña, debido a las manifestaciones del magisterio disidente.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Hugo Vela, dijo que los establecimientos que aún permanecen en esos mercados han tenido que recurrir a los paros técnicos y laborar dos o tres días a la semana.



"Los más afectados son Oaxaca y Chiapas y la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca nos han informado que ha habido cierre de 120 restaurantes en la zona y para esa entidad es muchísimo" si se considera que son 900 restaurantes en todo el estado, subrayó.



En tanto, abundó, 3.0 por ciento de los restaurantes que quedan ha tenido que recurrir a los paros técnicos y "esto nos preocupa mucho porque afecta a toda la industria que ahora ha reducido su estimación de crecimiento para este año en 2.0 por ciento.



Pero nos preocupa más por nuestra planta productiva, porque en el momento en que no hay ingreso y trabajo para la gente no hay sustentabildiad y es una de las condiciones que aprovecha el crimen organizado en algunas regiones para reclutar gente, subrayó.



Hugo Vela señaló que aunque existe la promesa de los restauranteros de volver a recontratar a los empleados que tuvieron que irse, "en tanto no haya ventas, no se puede hacer".



Expresó que la situación que priva en el sureste del país ha influido en la reducción de la estimación de crecimiento del sector a nivel nacional, dado que la zona tiene una oferta gastronómica de alrededor de ocho mil restaurantes formales y unos 125 mil informales con relación a los 515 mil puntos de venta en el país.



En este sentido, agregó que se habla de un 8.0 por ciento del mercado que recae en los estados afectados por las protestas del magisterio.