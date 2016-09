Mancera no ve una alianza con Morena o PAN para 2018

Afirma que el PRD puede construir un polo más amplio con sectores y organizaciones

VILLAHERMOSA, TABASCO (03/SEP/2016).- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no ve en el “radar” una alianza con Morena ni con el PAN en el 2018, afirmando que el PRD puede construir un polo más amplio con sectores y organizaciones que quieren participar en los comicios.

Entrevistado en Tabasco durante la firma del acuerdo de amistad entre la Ciudad de México y Villahermosa, Miguel Ángel Mancera negó que estas giras de trabajo estén violando la ley electoral, ya que dijo – solo están llevando programas de gobierno a otras entidades, sin que le preocupe las denuncias que ante las instancias electorales puedan presentar.

“Ya llevan varias denuncias, ya no es novedad”, refirió.

Cuestionado sobre una posible alianza con Morena y Andrés Manuel López Obrador para enfrentar las elecciones presidenciales del 2018, el jefe de gobierno se dijo respetuoso de las decisiones que pueda tomar el PRD, dijo que por lo menos él no la ve.

“Yo no podría hablar por las decisiones de los partidos políticos si me preguntaras objetivamente como está hoy el panorama, pues pareciera que no está mucho en el radar pero no lo sé, pero lo cierto es que hay que crear otras opciones”, apuntó.

Señaló que hay que construir otras formas de presentarse con la gente y motivar a que las personas participen.

Tampoco ve una alianza con el PAN: “A mí me parece que se puede construir un polo progresista, no pensaría necesariamente en una alianza con el PAN; el PRD tiene otras fuerzas que siempre lo han acompañado como es el PT, MC, el grupo del campo donde tenemos muy buenos amigos y que tienen tareas importantes”, indicó.

También habló de la posibilidad de sumar en el 2018 a diferentes fuerzas obreras y grupos que están ávidos de participar en un proyecto donde también sean escuchados y no solamente que se sumen.

Sobre si buscaría la candidatura presidencial por el PRD o sí se iría por la libre, Miguel Angel Mancera aclaró que con el sol azteca llegó a la jefatura de gobierno pero lo “que estamos tratando de construir ahora es un polo mucho más amplio, progresista amplio donde esté el PRD y donde estén otras fuerzas políticas importantes del país, las personas, los grupos, organizaciones civiles, es un proyecto más grande”, puntualizó.

Por la mañana, Miguel Angel Mancera hizo ejercicio con el alcalde de la ciudad de Villahermosa, Gerardo Gaudiano Rovirosa; más tarde sostuvo una reunión con la dirigencia estatal de su partido y finalmente firmó el acuerdo de amistad con el edil y en donde estuvo presente el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez.