'El Bronco' genera nueva polémica por dicho de las mamás

El gobernador de NL dijo que una madre que tiene a sus hijos de manera natural es 'mejor mamá, más mamá'

MONTERREY, NUEVO LEÓN (02/SEP/2016).- Con el propósito de promover el parto vaginal por encima de las cesáreas, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, volvió a generar polémica, al señalar que una madre que tiene a sus hijos de manera natural es “mejor mamá, más mamá”.

Durante una gira que hizo por el municipio de General Zuazua, para atestiguar el inicio de la construcción de la Clínica Hospital Supera –patrocinada por una asociación civil que dirige Yolanda Santos de Hoyos-, "El Bronco" sugirió construir y ofreció apoyar económicamente la instalación de un banco de leche materna y el equipamiento de salas para la promoción de partos naturales.

Comentó, creo que debemos tener algunas salas, además podemos ayudarles, “para que la madre evite la cesárea, que la mamá hoy sea mejor mamá, más mamá”. Obviamente, dijo, que no se imponga esta práctica, y argumentó que incentivar el parto natural “nos está dando un resultado extraordinario”.

La gente a veces se enoja, “ya ven que yo soy medio polémico… lo que se busca es que la mujer que puede hacer el esfuerzo (lo haga)… hoy hay mucha experiencia para bajar el dolor”. Además propuso la construcción de una sala de lactancia, “porque también eso nos ayuda bastante a que tengamos niños más sanos”.

La forma en que Rodríguez Calderón hizo sus recomendaciones fue criticada por ciudadanos del estado, que vieron en ello una falta de sensibilidad, por hacer ver como “menos madre”, a quien no tuvo a sus hijos por parto natural. Hace meses desató la polémica al señalar que a una niña gorda "no la quiere nadie", según explicó, para llamar a evitar los embarazos no deseados en adolescentes.

Diversos estudios y estadísticas oficiales, colocan a Monterrey como la “capital mundial” de las operaciones de cesárea y a Nuevo León, como el estado donde más se realizan en el país.

Incluso en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI 2014, se asentó que en el periodo de enero de 2009 a septiembre de 2014, de cada 100 partos ocurridos en México, 46 son por cesárea y 54 son partos normales.

Al dar a conocer la citada encuesta, el INEGI expuso: “La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las tasas más altas de mortalidad materna se presentan en países donde el porcentaje de cesáreas excede el 15 por ciento.

En México, la norma oficial en la materia señala que “es necesario priorizar el parto normal o vaginal y reducir el índice de cesáreas”.

Y es que, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, el 23.2% de los partos fueron cesáreas de emergencia y 23.1% programadas, por lo que ambas cifras suman un 46.3 por ciento, que superan la recomendación de la OMS del 10 al 15% para nacimientos por vía quirúrgica.

Asimismo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, ya desde 1999 se tenía preocupación por el alto número de nacimientos por cesárea cuando el valor promedio entre los diferentes estados del país fue de alrededor de 34%, con 49.9 % en Nuevo León y 24.9 % en Zacatecas.

“El aumento en las cesáreas sin justificación clínica preocupa a las autoridades sanitarias y a los prestadores de servicios de salud de los diferentes países porque eleva los costos de la atención médica y expone a riesgos innecesarios a la madre y al producto.

A tan altos porcentajes contribuye principalmente el sector privado, que para 1999 registraba un 53 por ciento de nacimientos vía quirúrgica en el país, con un valor máximo de 73% en Nuevo León y 39% en Guerrero.