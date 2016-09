Así respondió Peña Nieto a los jóvenes con los que se reunió anoche. Destacó la visita de Trump, matrimonio igualitario y 'gasolinazos'

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2016).- Como parte de una nueva dinámica propuesta en el contexto de la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, anoche se realizó el encuentro programado entre el Presidente Enrique Peña Nieto y 300 jóvenes destacados. En las preguntas dirigidas al mandatario (planteadas por los asistentes y otras enviadas desde las redes sociales) destacaron temas como la visita de Donald Trump al país, el presunto plagio de sus tesis, el matrimonio igualitario y los llamados “gasolinazos”.

Al hablar sobre el tema de su tesis de licenciatura, mencionó: “yo hice mi tesis, recuerdo como la realicé entonces”, por lo que “nadie me puede decir que plagié mi tesis”, aunque reconoció que pudo haber “mal citado” y que eso es más bien “un error metodológico”.

Sobre la invitación del polémico Donald Trump a México el pasado miércoles, acentuó que “ante las posturas y posicionamientos de Donald Trump, que claramente son una amenaza, había que dialogar”, pero remarcó que personalmente le dijo al candidato republicano que “México de ninguna manera pagará el muro que usted está planeando construir”. Además, recordó que también se había extendido una invitación a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Del tema del matrimonio igualitario, admitió que “es una iniciativa que ha generado polémica y ha polarizado”; no obstante, “creo que es un derecho reconocer que cada persona elija con quién quiere hacer su vida en pareja”.

Al cuestionarle el por qué no cumplió su palabra en el tema de los “gasolinazos”, el jefe del Ejecutivo consideró que “hay distorsiones”, pues “nunca prometí que no aumentaría el precio, sino que no sería mensualmente”. Recordó que México es un país con un precio fijo de la gasolina y eso hace que el Gobierno la subsidie. “La caída en el precio del petróleo ha hecho que ajustemos el gasto (público)”.

De la reforma educativa subrayó que rompió con los “grandes vicios” del sistema, como lo son la herencia y venta de plazas, que generaron privilegios para unos pocos. “No hacerlo (aplicarla), es poner en riesgo el futuro de México”, y añadió: “espero que en estas dos entidades (Oaxaca y Chiapas) podamos, a partir del diálogo, regresar a las condiciones de seguridad.”

El diálogo fue transmitido pór sistemas de radio y televisión y a través de internet. Palacio Nacional lució con un discreto dispositivo de seguridad porque en esta ocasión no estuvieron invitados políticos, empresarios o amigos del Presidente.

Enumera las cinco prioridades

Antes del inicio del diálogo con jóvenes y luego de finalizar los posicionamientos de los partidos en San Lázaro por la entrega del Cuarto Informe, Peña Nieto emitió un mensaje a la población.

En cadena nacional, estableció cinco prioridades de su Gobierno para los próximos dos años, tales como la educación de niños y jóvenes, la lucha contra la pobreza, seguridad y tranquilidad para los mexicanos, el combate a la corrupción, así como el respaldo a la economía familiar.

El jefe del Ejecutivo destacó además que actualmente en el país se escuchan todas las voces, por lo que, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, se dejó de lado el discurso tradicional y se cambió el monólogo presidencial por el diálogo, como un reflejo de los cambios que vive el país.

REPORTAN AVANCE DEL TREN DE LOS ALTOS

Presa El Purgatorio sigue; El Zapotillo, en el limbo

Los conflictos legales con pobladores de Los Altos y por recursos en la Suprema Corte de Justicia de Nación han detonado que en los últimos Informes de Gobierno desaparezca la información sobre el avance de la Presa El Zapotillo.

En el Cuarto Informe de Enrique Peña Nieto no es la excepción. No hay datos sobre el avance del embalse, que pretende dotar de agua a León, Los Altos y Guadalajara.

Por su parte, la presa derivadora de El Purgatorio, una fuente alterna para la metrópoli, sí tiene una mención en el documento: “En el sector hidráulico, el Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) otorgó recursos superiores a los cuatro mil 66 millones de pesos para apoyar principalmente a los proyectos del Acueducto El Purgatorio y el Programa Hídrico de la Ciudad de México, que permitirán que se incremente la oferta de agua potable en las zonas metropolitanas de Guadalajara y de la Ciudad de México”. El problema es que no precisa cuánto fue para cada entidad.

Por otra parte, de forma escueta, se asegura que la red ferroviaria Aguascalientes-Guadalajara (Tren de Los Altos) tiene “12% de avance físico global”. Sobre este tema, ninguna autoridad estatal ni federal se había manifestado sobre el progreso de la obra.

De la construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, el Gobierno federal menciona que “la obra civil registra un avance de 60% y se estima que moverá a 233 mil pasajeros diarios y generará siete mil empleos directos y 15 mil indirectos”.

El tramo del viaducto 1 registra 48%; el túnel, 40%; el viaducto 2.64%; el material rodante 29%, y los talleres y cocheras, 33%. “La conclusión de este proyecto se estima para 2018”.

Añade la rehabilitación de 38 cruces ferroviarios a nivel en la metrópoli, que benefician a la población en cuanto a la prevención y disminución de accidentes. “El proyecto de la zona está al 100% y el avance global del programa de mantenimiento de cruces a nivel es de 25%.

GUÍA

Las cifras

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global, durante el periodo 2015-2016, México se ubicó en la posición 57 de 140 países y obtuvo una calificación de 4.29 (en una escala de uno a siete, donde a mayor puntuación mayor competitividad), mientras que en el periodo 2006-2014 promedió 4.26.

Durante los tres años y ocho meses de la actual administración se generaron 2’053,195 nuevos empleos formales, casi cuatro veces los empleos generados en el mismo periodo de la pasada administración (537,081 empleos formales).

De enero de 2013 a junio de 2016, el flujo de la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de 120,292.2 millones de dólares, 23.1% mayor a la de enero de 2007 a junio de 2010.

Gasolinas

El Informe asegura que el precio promedio observado durante el periodo enero-agosto de 2016 de las gasolinas magna y premium, así como del diésel, continúan por debajo de lo observado en 2015, en 2.1%, 1.8% y 2.8%, respectivamente.

En paz

Destaca que durante 2015 los homicidios dolosos disminuyeron 21.7% respecto a 2012; asimismo, de enero a julio de 2016, este delito disminuyó 12.6% respecto al mismo periodo de 2012.

Esta reducción se logró en todos los delitos que más afectan a la sociedad como el secuestro, la extorsión y el robo.

Incluyente

Durante el primer semestre del presente año, un millón de mexicanos superaron la condición de rezago educativo.

Vulnerables

En los primeros seis meses del año, 4.1 millones de beneficiarios de Prospera y del Programa Pensión para Adultos Mayores se afiliaron al Seguro Popular.

La canasta alimentaria ha registrado tasas de inflación decrecientes. La inflación acumulada de diciembre de 2014 a junio de 2016 asciende a 2.45%, en tanto que la canasta no alimentaria tuvo un incremento de 1.1 por ciento.

Educación

El presupuesto en 2015 para la operación del Programa de la Reforma Educativa, fue de 7,491.5 millones de pesos para la atención de 24,808 escuelas de educación básica, en beneficio de 1’781,443 niños en el ciclo escolar 2015-2016.

Presumen reforma educativa y evaden conflicto con la CNTE

En el Cuarto Informe se presumen los avances de la reforma educativa, pero en sus 765 páginas no se menciona el conflicto con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Este año, el rechazo de la CNTE a la reforma provocó, en Asunción de Nochixtlán, un enfrentamiento entre policías federales y maestros que dejó ocho personas muertas. El pasado 21 de agosto, la CNTE ratificó que comenzaría el ciclo escolar con manifestaciones en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

Durante la charla que sostuvo ayer con un grupo de jóvenes, Peña Nieto aseguró que la reforma rompe con la comercialización de las plazas y resaltó que el Gobierno no dialogará con la CNTE si los alumnos no regresan a clases.

Con respecto a los avances en la materia educativa, en el Cuarto Informe se destacó que gracias a los siete ejes que componen la reforma se incrementaron las escuelas de tiempo completo (3.7 veces en lo que va de la administración), se evaluaron a 150 mil 86 docentes y se atendieron 16 mil planteles educativos.

Además, en el documento se acentuó la revisión de planes y formatos de estudio, el otorgamiento de becas a 7.7 millones de estudiantes de escuelas públicas y la firma de 71 convenios de vinculación con instituciones nacionales y extranjeras.

LOS RETOS: EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN Y LA REFORMA ENERGÉTICA

El presidente de la Coparmex en Jalisco, José Medina Mora, afirmó que el nivel del endeudamiento de Enrique Peña Nieto es un foco rojo.

“Que Standar & Poors haya bajado la calificación de estable a negativa nos plantea hacia futuro que estamos entrando a una zona donde el endeudamiento ha sido rebasado... esto ya llegó a límites de cuando estuvimos en las peores crisis. Por eso es un foco rojo”.

El Gobierno aumentó la deuda pública interna y externa. De 2012 a 2016 pasó de seis a nueve billones de pesos.

Destaca que este año, el Gobierno destina 357 mil 362 millones de pesos en el pago de deuda e intereses, lo que representa la mitad de lo que la Federación envía de participaciones a las entidades federativas y municipios (678 mil 747 millones de pesos. Por eso la importancia de reducir los pasivos).

Resaltó que si bien entre los logros están las reformas estructurales y, en este año, la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, no aplicó la Ley debidamente cuando los bloqueos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) afectaron los derechos de terceros, principalmente en los estados Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.

El mayor reto para el Gobierno federal en los dos años restantes será la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la reforma energética. Se debe nombrar un fiscal anticorrupción y una comisión de ciudadanos que vigile la implementación. También debe seguir adelante con la reforma energética, que inició permitiendo a empresas diferentes a Pemex la explotación de pozos petroleros”.

Para el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, el Gobierno tiene un gran pendiente con la nación: permitir que los movimientos sociales de protesta, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se salieran de control.

Lo anterior está cobrando factura a la competitividad del país entero, pues mientras hay Entidades en las que el Producto Interno Bruto (PIB) crece, en donde se ha frenado la educación decrece sustancialmente.

“Que se respete el Estado de Derecho y se ponga un alto a la Coordinadora; porque estos movimientos se han llenado de política y este tinte debe dejar de provocar violencia en el país. ¿Qué espero? Que el Gobierno se empiece a ganar el respeto logrando aplicar la Ley. Estamos dividiendo a México y eso es muy grave”.

Por lo demás, el dirigente considera que aunque las reformas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio de Peña Nieto aún no muestran sus bondades, eventualmente lo harán. En ese sentido se refiere a la energética, fiscal, financiera y política. “Hoy podemos hablar de inversión en geotermia, que era un tema prohibido, pero ya está sobre la mesa”.

Éstas, dice, hoy generan más turismo y han inclinado de manera positiva la balanza comercial alimentaria. En contraste, por lo que ve a la reforma educativa, considera que realmente se proyectó como una modificación de tinte laboral, y eso es lo que ha causado oposición mayoritaria por parte del profesorado mexicano.

Concluye que entre los pendientes de mayor trascendencia está reducir el gasto corriente, no sólo de la nómina, de los tres niveles de Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuáles son los mayores logros y pendientes en los cuatro años de Gobierno de Enrique Peña Nieto?

Participa en Twitter en el debate del día @informador