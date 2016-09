Arrestan nuevamente a Arne por presunto robo de celular

El ex funcionario había pagado una multa de 780 pesos y al abandonar las instalaciones del juzgado cívico, elementos de la procuraduría capitalina le mostraron una orden para ser arrestado por segunda vez

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- El ex city manager en Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, fue detenido por segunda ocasión en la delegación Venustiano Carranza.

En esta ocasión no sólo acudió al juez cívico, sino que además elementos de la procuraduría capitalina lo aprehendieron por el presunto delito de robo de un teléfono celular, ilícito que no se comprobó, por lo que quedó en libertad la noche de este jueves.



Vecinos de la demarcación lo acusaron de alterar el orden cuando, junto con otras siete personas, recogía “cachivaches” y botes con cemento que utilizan para apartar lugares de estacionamiento, por lo que policías preventivos lo remitieron al juez cívico.

Aus den Ruthen fue llevado a las oficinas de la delegación donde dejó lo que había “decomisado” de las calles. En ese momento, los uniformados lo conminaron a retirarse, pues estaba obstruyendo la vía pública; sin embargo, los jóvenes que lo acompañaban se alteraron y se hicieron de palabras con los uniformados, por lo que otras cuatro personas también fueron detenidas.



El ex funcionario pagó una multa de 780 pesos y cuando estaba por abandonar las instalaciones del juzgado cívico, llegaron elementos de la procuraduría capitalina y le mostraron una orden de presentación, pues una persona de nombre Vladimir lo acusó de robo de un teléfono celular.



A decir del denunciante, en un operativo similar en la delegación Miguel Hidalgo la semana pasada, Aus den Ruthen y su gente forcejearon porque se negó a retirar enseres de la calle y en ese momento le arrebataron su teléfono celular, por lo que presentó la denuncia correspondiente.



La defensa del ex funcionario dio a conocer que la imputación tiene muchas deficiencias y que el delito no es grave, por lo que después de una horas de permanecer en el Ministerio Público fue puesto en libertad, por lo que continuará el proceso penal contra el ex city manager en Miguel Hidalgo.