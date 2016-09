Modelo deportivo mexicano está agotado: Alfredo Castillo

El director de la Conade señala este día que urge transformarlo, con el fin de garantizar su futuro

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- El director de la Comisión del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, señaló este jueves que el modelo deportivo de México está agotado y urgió a transformarlo con el fin de garantizar su futuro y darle protección a los atletas.

"El modelo actual que da impulso al deporte está agotado, por lo que resulta imperativo transformarlo", declaró Castillo al reunirse este miércoles con senadores para analizar los resultados de México en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Castillo, quien recientemente fue ratificado como director de la Conade tras las críticas por el papel de México en Río 2016, consideró indispensable dotar al deporte de ''certeza jurídica'' y mayores facultares al organismo a su cargo.

El titular de la Conade subrayó que en el esquema actual este organismo no tiene facultades para defender a los deportistas y que en tanto no tenga la posibilidad de incidir en este aspecto, los atletas "van a seguir siendo rehenes en cualquier disciplina para poder calificar o no a una justa olímpica".

Castillo indicó que se debe construir un mecanismo legal para evitar que los directivos "se perpetúen" al frente de las federaciones deportivas nacionales.

El director de Conade calificó como ''indispensable'' que los deportistas tengan libertad de expresión ''sin miedo a represalias de sus federaciones deportivas''.

Propuso la integración de una junta de notables con facultades para definir los apoyos que deben otorgarse a los deportistas de alto rendimiento y para evaluar sus resultados.

México envió a Río 2016 a la delegación más grande de su historia con 126 deportistas y terminó con un balance de cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.