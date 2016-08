'México no pagará el muro'

Ante la posibilidad de que Trump llegue a la Presidencia de EUA, Enrique Peña Nieto descartó que el país invierta en el proyecto del republicano

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Luego de su encuentro privado con el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el candidato republicano Donald Trump aseguró que, para velar por la “seguridad y la economía de Estados Unidos y México” y poner un alto a la inmigración ilegal, “es necesario construir un muro”.

Al ser cuestionado sobre su idea de que México pagara por la construcción de la muralla en la frontera entre ambos países, el magnate señaló: “Hablamos sobre la necesidad del muro, pero no discutimos quién pagará por él”.

Después de la conferencia de prensa, Enrique Peña Nieto aclaró en redes sociales: “Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro”. Sin embargo, Trump cambió el discurso por la noche desde Arizona: “México va a pagar por ese muro. Cien por ciento”.

Antes, el candidato republicano señaló que la reunión con el mandatario fue breve, pero muy productiva. Y aseguró estar honrado por la invitación para la conversación que le extendió el Ejecutivo mexicano, misma que también recibió la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

Donald Trump aseguró sentir “un gran respeto por los mexicoestadounidenses. Le doy empleo a muchos, muchos amigos vienen de México y me enorgullece hablar de la gente a la que le doy empleo. Conozco a mexicanos de primera, segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos y respeto mucho su amor por la familia, su fe y toda su comunidad”.

Señaló que en el encuentro privado habló con Peña Nieto sobre cinco puntos principales.

En primer lugar, poner un alto a la inmigración ilegal. “No sólo entre nosotros sino desde Centroamérica y de otras Regiones que ponen en peligro nuestras finanzas y nuestra seguridad. La crisis migratoria es un desastre en materia humanitaria, y es algo que se tiene que resolver rápido. No es justo para nadie”.

En segundo lugar, hablaron sobre la seguridad en la frontera en común. Trump aseguró que es un derecho soberano de Estados Unidos y reiteró su plan de construir un muro.

“Tenemos que cuidar y velar por la seguridad de ambas naciones. Es necesario poner un muro para poner un alto a la inmigración ilegal y al flujo de armas y de efectivo. Tiene que ser un objetivo de seguridad compartido”.

En tercer lugar abordaron la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de la droga: “Tenemos que poner un alto. Esto sólo puede hacerse compartiendo información de inteligencia y actuando de manera conjunta”.

En cuarto lugar, el candidato republicano señaló que es necesario mejorar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y aseguró que el acuerdo ha beneficiado más a México que a Estados Unidos. Por ello, “debe revisarse por el bien de los trabajadores de ambas naciones para que sea un comercio recíproco”.

Por último, abordó con Peña Nieto la necesidad de cuidar la industria manufacturera en el hemisferio. “No podemos permitir que se vaya a otros continentes porque eso afecta nuestro mercado laboral y afecta directamente la situación en la frontera”.

Al finalizar su mensaje durante la conferencia de prensa, Trump afirmó que siente un “profundo respeto” por el Presidente Enrique Peña Nieto, y lo llamó amigo.

PIDE RESPETO PARA LOS MEXICANOS

Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta, trabajadora, que respetan la familia y la ley, ayudan al desarrollo de ese país. Son personas de bien, expresó ayer el Presidente Enrique Peña Nieto, en el mensaje que ofreció tras su reunión privada con Donald Trump.

“Sr. Trump, mi prioridad como Presidente de México y la de mi Gobierno, es proteger a los mexicanos, donde quiera que ellos se encuentren”, indicó Peña Nieto.

Señaló que el proceso electoral en Estados Unidos será un proceso de “intenso debate, contraste de ideas y participación ciudadana”. Destacó que el próximo mandatario de Estados Unidos encontrará en México y su Gobierno a un vecino que desea trabajar constructivamente.

Reiteró la invitación para entablar un diálogo sobre un “futuro compartido”.

“La frontera debe transformarse en un activo para nuestra Región, lo que necesitamos es un enfoque integral acerca de la frontera.

Reconoció a Trump por su decisión de sostener un diálogo constructivo pues enfatizó que el diálogo es el camino porque acerca a los que piensan distinto y permiten lograr un mayor entendimiento.

LAS FRASES DEL ENCUENTRO

Peña Nieto

“Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia muestra que tenemos una coincidencia: nuestros países son muy importantes el uno para el otro”.

“Nuestro país le compra más a Estados Unidos que Alemania, España Francia, Italia, Japón y Reino Unido juntos”.

“La frontera debe transformarse en un activo para nuestra Región”.

“Muchas vidas pueden salvarse de los dos lados de la frontera si los grupos criminales dejan de recibir armas”.

“Dejé claro que México no pagará por el muro”.

“Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta, que respetan la vida, la familia y la ley. Por lo tanto, merecen el respeto de todos”.

“Mi prioridad es proteger a los mexicanos… esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo”.

Trump

“Señor Presidente (Peña Nieto) es un tremendo honor y lo considero un amigo”.

“Los mexicanos no tienen ningún reproche… los mexicanos son personas espectaculares”.

“Le doy empleo a muchos mexicanos, muchos amigos vienen de México y me enorgullece hablar de la gente a la que le doy empleo”.

“El tráfico de personas desde Centroamérica es sumamente peligroso, sin ningún tipo de autoridad y sin papeles”.

“Tenemos que construir un muro para detener el flujo de armas y dinero… garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

“No hablamos de quién va a pagar por el muro. No. Eso no lo hablamos”.

“Tenemos que mejorar el Tratado de Libre Comercio (entre Estados Unidos, Canadá y México)”.

De “indignante” a “error”

La visita de Trump a México provocó una oleada de críticas entre la clase política del país que se manifiesta en las redes sociales.

Miembros de partidos de oposición al Gobierno exigieron antes una “disculpa” por parte del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos por los mensajes racistas y xenófobos que ha expresado contra los migrantes mexicanos desde el inicio de su campaña.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló como “un grave error político” que Peña Nieto reciba en Los Pinos al republicano; en tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) pidió que la reunión fuera cancelada, toda vez que califican como indignante que el mandatario mexicano reciba a quien ha atacado a México y a los mexicanos, “con alfombra roja para que venga a realizar un acto de campaña”.

El ex presidente Vicente Fox consideró que Peña Nieto comete un “gran error”, pues asegura que “Trump está utilizando a México, está utilizando al Presidente Peña para mejorar sus hundidos números en las encuestas”.

“Todo se hizo en lo oscurito” para que los mexicanos no se enteraran, dijo María García, una activista a favor de los derechos de los migrantes: “Trump, no es bienvenido”

César Blanco, director interino de Latino Victory Fund, una organización que promueve el crecimiento del poder político entre los hispanos, consideró que el viaje y el discurso sobre inmigración “son intentos de engañar a nuestra comunidad y al pueblo estadounidense con la esperanza de que nos olvidemos de su racismo”.

EXPERTOS ANALIZAN REUNIÓN

Ven jugada política

Adolfo Laborde, profesor del Tecnológico de Monterrey (Campus Santa Fe), indicó sobre el encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump que no se generará ningún cambio en el ofensivo discurso antinmigrante que ha caracterizado al candidato republicano. Lo anterior, porque se trata de una “jugada política” para ganar popularidad de cara a las elecciones de Estados Unidos.

“Ojalá me equivoque, pero no creo que el encuentro tenga resultados y ese es el problema: para qué vas a convocar a un interlocutor si no vas a negociar nada… Trump solamente está aprovechando la coyuntura para estar en medios y generar simpatías”.

Aunque consideró que se trata de una decisión acertada del Gobierno mexicano de buscar tender puentes y generar un diálogo. “Es una buena política de acercamiento, pero está el ingrediente de que hubo un proceso de insultos contra los migrantes, a través de una campaña que ha buscado criminalizar y ofender a los mexicanos”.

Para que el diálogo pueda ser fructífero, indica: “lo primero que tendría que hacer Trump es pedir una disculpa, seguido por un cambio radical en las políticas que quiere establecer en caso de que gane la presidencia”.

De lo contrario, el “poco capital político que le queda a Peña Nieto estará en riesgo… es tarea del Gobierno de México negociar, tender puentes y defender los intereses de los mexicanos en el extranjero; sin embargo, tiene que darse bajo la premisa de una disculpa pública; si no, estaríamos hablando de una falta de tacto político y de sensibilidad por parte de Peña Nieto”.

Por su parte, José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advierte que la visita de Trump fue meramente coyuntural, incluso dejó un beneficio mayor al republicano que a Peña Nieto, pues no se enfatizaron los temas centrales que más afectan a los mexicanos en Estados Unidos.

“Peña Nieto debió ser más enfático, en el sentido de que no se vale que en un contexto electoral estén haciendo una serie de críticas discriminatorias y xenofóbicas contra la población migrante mexicana, sea indocumentada o documentada”.

Tampoco se posicionó la postura de México sobre la construcción del muro fronterizo ni se insistió en los aportes que genera la comunidad mexicana en el país vecino, prueba de ello es que la relación entre ambos países ha generado en los últimos años cerca de 500 millones de dólares, asume Ramos.

Para el experto, el encuentro no fue favorable para México porque los temas torales de la relación no fueron remarcados.

“Desde esa perspectiva es probable que si se hiciera una consulta en general a la sociedad mexicana seguramente el rechazo será muy generalizado”.

Sobre las consecuencias de la reunión, consideró, no impactará el discurso antinmigrante de Trump, pues tras concluir el encuentro el candidato insistió en la construcción del muro.

El escenario es desalentador: “No creo que exista un cambio en las posiciones que ha estado adoptando Trump y que de alguna manera forman parte de una estrategia electoral que le traen ciertos votos importantes de grupos conservadores… la política discriminatoria va a seguir porque tiene que ver con políticas burocráticas institucionalizadas en Estados Unidos”.

Por último, para Pía Taracena, académica del Departamento de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana, en la relación bilateral Enrique Peña Nieto no gana nada al invitar a Trump: “Lo único que ha logrado es unir una oposición unánime nacional, conformada por las fuerzas de izquierda, derecha e intelectuales, lo cual resulta muy grave para el Presidente”.

Argumenta dos razones contra el encuentro entre Peña y Trump. En primer lugar, un Presidente no debe entrometerse en la política interna de otro país, “y el proceso electoral es política interna”; por otra parte, a nivel de jerarquía, en una relación bilateral el Presidente de un país no tiene por qué hablar con un candidato.

En este contexto, considera que Peña Nieto pierde al reunirse con Trump, encuentro que criticó al no quedar claro el motivo de la reunión, “no es suficiente decir que quieren buscar diálogo y construir puentes… eso procedería sólo si Trump llegara a ganar, pero como Presidente de México, Peña Nieto tiene que tender puentes con el Presidente de Estados Unidos, no con un candidato”.

Por eso insistió en que “no le suma nada al Presidente, al contrario, lo único que hizo es generar una opinión negativa en todo el país sobre su persona y estrategia, no sé cómo va a salir de ésta”.

LAS REACCIONES

"El liderazgo estadounidense significa apoyar a nuestros aliados, porque nuestra red de aliados es parte de lo que nos hace excepcionales. Hacer que los países se unan para trabajar juntos va más allá de tratar de compensar un año de insultos estando de paso algunas horas".

Hillary Clinton, candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.

"Yo no hubiese invitado ni a Trump ni a Clinton. Debemos ser prudentes, precavidos, y no meternos en la vida interna de ningún otro país, para que ellos no se metan en las decisiones que sólo corresponden a los mexicanos".

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena.

"¿En qué cabeza cabe invitar a Donald Trump? Los mexicanos tenemos memoria y dignidad. No es bienvenido a México. En lugar de exigirle una disculpa, el Gobierno permitió que Donald Trump consumara la humillación hacia los mexicanos (por la construcción del muro). Es inaceptable".

Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN.

"¡No lo creo! El Presidente de México recibiendo a Trump, candidato perdedor. El Aeropuerto (de la Ciudad de México) saturado, no tiene capacidad de recibir vuelos privados. Espero que ningún hispano se ‘trague’ el engaño de Trump, es un enemigo de los latinos".

Vicente Fox, ex presidente de México.

"Hacemos un llamado al rechazo, a los discursos de división, de amenaza, de odio y xenofóbicos… si viene (Trump), que nos conozca, que nos respete. Que conozca el impulso, la calidad, el talento y el capital humano que existe en México".

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco.

"No puedo darle la bienvenida a una persona que ha atacado a mi país y que ha atado a los connacionales. No puedo darle la bienvenida a la Ciudad de México a una persona que se ha expresado así, en repetidas ocasiones además".

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"El PRI respalda el posicionamiento del Presidente Enrique Peña Nieto a favor de la defensa y el respeto a todos los mexicanos, dentro o fuera del país. El PRI respalda la decisión del Presidente de invitar a dialogar en México a ambos candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos".

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI.

