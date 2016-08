Ratifican a Omar Fayad como gobernador de Hidalgo

El TEPJF determinó que el Tribunal local no faltó al deber de exhaustividad, como lo había denunciado el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que confirmó la declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría a Omar Fayad Meneses, como gobernador de Hidalgo.



Por unanimidad, la Sala Superior resolvió el SUP-JRC-311/2016 y determinó que contrario a lo expuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) en su queja, el Tribunal local no faltó al deber de exhaustividad.



Esto es, analizó alegatos y no encontró hechos concretos que actualizaran la causal de nulidad por violaciones sustanciales, además, agotó los planteamientos motivo del agravio.



De tal suerte, las y los magistrados electorales de la Sala Superior consideraron infundada la queja panista en contra del candidato postulado por la coalición "Un Hidalgo con rumbo", integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.



Lo anterior, en virtud de que el Tribunal local "analizó el alegato y no encontró hechos concretos que actualizaran la causal de nulidad por violaciones sustanciales y generalizadas durante la jornada electoral", refiere la primera sentencia relacionada con las elecciones celebradas el 5 de junio, en las que se disputaron 12 gubernaturas.



Además se eligió a los 60 diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.



Durante la sesión pública, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, y sus pares, María del Carmen Alanis Figueroa, Flavio Galván Rivera, Salvador Olimpo Nava Gomar, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López, resolvieron un total de 113 medios de impugnación.