Peña Nieto justifica reunión con Trump

El mandatario dijo compartir la indignación que han provocado las declaraciones del magnate estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, justificó hoy haber recibido al candidato presidencial estadounidense Donald Trump esgrimiendo la necesidad de "enfrentar la amenaza y el riesgo que hay sobre nuestro país".

"Como presidente de la República tengo una única responsabilidad, que es cuidar a los mexicanos y velar por México", declaró el mandatario en una entrevista para un noticiero nocturno de una cadena televisiva.

Añadió que "hoy, como no había pasado quizá en ningún otro momento de la historia de la competencia electoral de Estados Unidos, México es parte del debate y ha habido posicionamientos que francamente representan una amenaza y un riesgo para México".

Al preguntarle si Trump es una amenaza para el país, el presidente replicó: "Algunos de los posicionamientos que ha hecho sí representan una amenaza para el futuro de México".

Sobre cómo contribuye a que tal amenaza no se concrete la invitación al candidato del Partido Republicano, quien durante su campaña ha emitido declaraciones denigrantes hacia México y los inmigrantes mexicanos, explicó que se trata de "un primer espacio de diálogo".

"Creo que el diálogo es la ruta para encontrar entendimiento, para encontrar acuerdo. Hay que reconocer que cualquiera de los dos candidatos puede convertirse en presidente o presidenta de Estados Unidos", dijo, aludiendo también a la aspirante del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Añadió que le parece importante que desde hoy, "cuando México está en el debate entre los candidatos y se han fijado posicionamientos que sin duda ponen en riesgo el futuro de México, los enfrentemos, no demos la espalda".

"Es la decisión que he tomado: encarar el reto, hacerle frente a lo que puede convertirse en un riesgo y amenaza para México, y explicar por qué México es importante también, y muy importante, para Estados Unidos", insistió.

Por otro lado, aseguró que durante su encuentro privado con Trump fue "enfático en señalarle que México de ninguna manera pagaría el muro" fronterizo que el candidato ha prometido construir si llega a la Casa Blanca.

La periodista le preguntó por qué no dijo eso cuando, en la rueda de prensa que dio junto con Trump, este aseguró que no se había discutido quién pagaría el muro. Peña Nieto contestó que "no ocurrió porque en la conferencia hubo un poco de desorden muy al final, pero fui muy claro y está claramente registrado lo enfático que fui con él en la reunión privada".

Dijo estar consciente y compartir la indignación que han provocado las declaraciones del magnate estadounidense, y que lo primero que le demandó en su encuentro es que haya respeto mutuo.

También indicó que espera en algún momento reunirse con la candidata Clinton, a la que también invitó pero de quien no ha tenido respuesta.