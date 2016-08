El PRI abre puertas para que se vayan traidores: Ochoa Reza

El líder priista ve necesario hacer una revisión al ejercicio honesto y honorable de los recursos públicos de administraciones pasadas

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, refrendó que su organización política tiene las puertas abiertas para la sociedad, pero también para enseñarle la salida a los traidores del tricolor. "No los necesitamos, ni los vamos a extrañar, que se vayan de una vez".



Durante la Asamblea de Consejeros Políticos, Municipales, Estatales y Nacionales del Comité Directivo Estatal del PRI en Colima, felicitó al gobernador de la entidad, Ignacio Peralta, por su rendición de cuentas.



Sostuvo ya que "Ignacio Peralta predica con el ejemplo, debemos exigirnos todos cada vez más. Por ello convoco aquí en Colima a que el gobierno le rinda cuentas al partido, convoco al gobierno seguir el ejemplo".



"Y convoco a que los delegados federales redoblen esfuerzo para trabajar a favor de los ciudadanos, para rendirle cuentas al partido y para cumplirle en tiempo a la sociedad".



Ochoa Reza advirtió que como partido abierto, transparente y que rinde cuentas, "debemos de hacer una revisión muy puntual al ejercicio honesto y honorable de los recursos públicos de administraciones pasadas".



En ese sentido, dijo que "deben hacer un ejercicio muy puntual y responsable", porque nos permite reflejarle a la sociedad, que los gobiernos priistas gobiernan bien y también poder señalar con toda puntualidad, cuando los gobiernos panistas -como en el estado de Sonora- se corrompen y le fallan a la sociedad".



Ante ello, subrayó que el priismo exigirá una investigación al gobierno del panista Guillermo Padrés en Sonora con toda puntualidad, porque se defiende la transparencia y la rendición de cuentas.



Por otra parte, afirmó que en Colima las reformas que ha promovido el primer priista del país, nuestro mayor activo, el Presidente Enrique Peña Nieto, rinden frutos.



Destacó que es el estado más avanzado en la implementación de la reforma educativa, misma que le permite a los niños, tener acceso a una educación de calidad, que permite inversiones sin precedentes por más de 50 mil millones de pesos para que se renueven las escuelas.



"En México los priistas construimos a favor de nuestros hijos, construimos un país de desarrollo, de oportunidades y de justicia", indicó el líder del Revolucionario Institucional.



Ochoa Reza advirtió que por esta razón "no podemos permitir que Andrés Manuel López Obrador y Morena, se opongan a la reforma educativa, porque lastiman el derecho de las niñas y de los niños a tener acceso a una educación de calidad".



Ante la reforma educativa, refrendó que el priismo manifiesta todo su apoyo y para aquellos partidos políticos que se opongan a dicha reforma, les tenemos un claro mensaje: no los vamos a dejar.



El dirigente priista afirmó que con trabajo permanente en Colima, el PRI no sólo gana una, sino dos veces el gobierno del estado.



"Éste es un partido que tiene que seguir cambiando, es un partido de puertas abiertas a la sociedad, un partido que invita a lo mejor de los ciudadanos, de la academia, de la sociedad civil, de la empresa, a incorporarse a las filas del partido".



"Pero también es un partido de puertas abiertas para enseñarle la salida a los traidores del PRI. No los necesitamos, ni los vamos a extrañar, que se vayan de una vez", soltó.