Trump fue tratado de una forma que no merecía: Zavala

Desde la noche del pasado martes expresó su inconformidad respecto a la visita del candidato

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- De gira por Aguascalientes, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, lamentó las expresiones de Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos, así como la visita, la cual calificó como innecesaria, toda vez que no ofreció ninguna disculpa y se sostuvo en construir un muro.

“Me parece que se le trató de una manera que no merecía, es sólo un candidato y no un jefe de Estado. Insisto es una visita innecesaria, una invitación que no me parece, alguien que reitera que va construir un muro, hasta dice que insiste en su visión migratoria y que no ofrece una disculpa. Lo lamento mucho por el trato que ha dado a los mexicanos”, apuntó en entrevista.

Margarita Zavala se expresó desde la noche de este martes en torno a la visita de Trump y su recibimiento por el presidente Enrique Peña Nieto:

“Sr. @realDonaldTrump aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio”, escribió en su cuenta de Twitter la noche del pasado martes.

Cabe recordar que la panista acudió como invitada a la Convención Nacional Demócrata, el pasado 28 de julio, en Filadelfia, donde resultó nominada Hillary Clinton como candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.