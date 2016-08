Confirman horario de reunión entre Peña y Trump

El candidato republicano llegará a la Residencia Oficial de Los Pinos pasadas las 15:00 horas de este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- El candidato presidencial estadounidense del Partido Republicano, Donald Trump, estará en la Residencia Oficial de Los Pinos pasadas las 15:00 horas de este miércoles.

La reunión estaba originalmente programada a las 14:30 horas, pero la representación del partido republicano en México informó que Trump llegará retrasado procedente de California. Donald Trump viene a México invitado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Se prevé que el encuentro entre ambos personajes en Los Pinos tenga una duración de cerca de 90 minutos. Una vez concluido el encuentro Trump viajará de la Ciudad de México a Phoenix, Arizona, en donde tiene que estar a las 20:00 horas.

Por otro lado, la gerente de campaña de Trump, Kellyanne Conway, adelantó que en la reunión privada discutirán temas y retos comunes de los dos países.



"Él quiere establecer una conversación con un país vecino y líder y también discutir los problemas y retos comunes que enfrentan nuestros países", indicó Conway sobre el sorpresivo encuentro, anunciado por Trump la noche del martes con un breve mensaje en su cuenta de Twitter.



Conway anticipó que el encuentro, facilitado a partir de la invitación hecha por el Mandatario mexicano, permitirá que ambos líderes sostengan una productiva conversación sobre migración ilegal "pero también sobre política comercial y drogas".



Contrario al virulento discurso que Trump ha utilizado contra los migrantes mexicanos, a quienes ha acusado de violadores y traficantes de drogas, Conway dijo que el Trump que acudirá hoy a ese histórico encuentro será uno "presidencial".



"Estamos contentos de que el presidente lo haya invitado. Siento que la Secretaria (Hillary Clinton) no vaya, no ha aceptado la invitación. Creo que ella podría seguir al líder, donde el líder vaya", dijo haciendo referencia al viaje que Trump y su compañero de formula Mike Pence hicieron hace dos semanas a las zonas afectadas por las inundaciones en Louisiana.



Sobre el discurso en Arizona, Conway evitó adelantar algunos de los aspectos que Trump abordará, aunque confirmó la suerte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país y la construcción del muro en la frontera con México.



"Ustedes van a escuchar muchas cosas del señor Trump en su discurso sobre migración, una, que no habrá amnistía, absolutamente él va a construir ese muro, la pieza central de su campaña desde el primer día de su campaña, y él también va a rechazar todas esas ordenes ejecutivas de amnistía que el presidente (Barack) Obama ha implementado", dijo.

Con información de NTX