Eruviel Ávila presenta su 3 de 3

El gobernador del Edomex posee tres propiedades, una cuenta bancaria con más de 500 mil pesos, un vehículo y una tarjeta de crédito

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO (30/AGO/2016).- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas presentó su declaración 3 de 3 –patrimonial, fiscal y de intereses- y dio plazo de 24 horas para que los 20 integrantes de su gabinete hagan lo mismo.

En conferencia de prensa efectuada en Tlalnepantla, Ávila Villegas aseguró que posee tres propiedades en Ciudad Azteca, Ecatepec; un vehículo Tajo modelo 2009, una cuenta bancaria con más de 500 mil pesos y una tarjeta de crédito, así como dos hijos que dependen económicamente de él.

Afirmó que, a pesar de que no es obligatorio que presente tal declaración, atendió la invitación del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) y de Transparencia Mexicana para presentarla, por lo que entregó los formatos correspondientes, que están disponibles también en el portal de internet del gobierno del Estado de México.

“A través de este formato, que es muy sencillo, la hemos hecho llegar al IMCO y a Transparencia Mexicana, le autorizo haga pública mi declaración 3 de 3 y desde luego estaremos pendientes de cualquier observación, precisión que me formulen”, dijo.

Añadió: “El Estado de México está dando pasos decididos para impulsar la transparencia de las instituciones y también de quienes servimos a la ciudadanía. Ya presentamos una iniciativa ante el Congreso del Estado de México para crear el sistema estatal y municipal anticorrupción, siendo el primer estado que impulsa esta medida en el ámbito municipal. Creo que definitivamente la transparencia, la rendición de cuentas, deben ser ingredientes fundamentales de una nueva forma de gobernar”.

Ávila Villegas estuvo acompañado por el secretario de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga; la consejera jurídica del gobierno estatal, Luz María Zarza Delgado, y por el secretario de la Contraloría, Alejandro Hinojosa.

“No basta con querer servir a la gente, hay que hacerlo de manera honesta, responsable, debemos responder a lo que la gente exige de sus gobernantes y hoy la exigencia es transparencia y rendición de cuentas. Por eso es que formalmente estamos presentando esta declaración 3 de 3”, reiteró.

Afirmó: “Quiero reconocer a la ciudadanía y a la sociedad civil que desde ese importante foro han hecho y han logrado que diferentes sectores públicos o personajes de la política nacional o local presenten esta declaración, que insisto aún no es obligatoria o vinculante para quienes somos servidores públicos”.

El mandatario mexiquense insistió que espera que el Congreso local apruebe próximamente el sistema estatal y municipal anticorrupción.

Mencionó que “transparentar nuestro actuar va a ayudar a recobrar la confianza de todos los ciudadanos, además de que va a generar más confianza para que las empresas puedan invertir en nuestro estado, en esta gran entidad”.

Concluyó: “Cinco años como gobernador es nada en comparación con lo que todavía me quedan como papá, abuelo, vecino. Aspiro que al terminar este encargo, ya casi un año que me queda de gobierno, pueda regresar a mi comunidad, pueda abrazar a mi gente, la pueda mirar a los ojos, como lo hice antes de que llegara a este cargo y la gente me diera este cargo de gobernador del Estado de México”.