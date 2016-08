Amnistía no ve avances en defensa de los DH en México

La organización denuncia que sigue la crisis en este tema desde que inició el sexenio de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- Para Amnistía Internacional (AI), la administración federal no puede reportar en su IV Informe de Gobierno avances en la protección de las garantías de sus ciudadanos, puesto que sigue la crisis de derechos humanos que inició en el sexenio de Felipe Calderón, y no hay un panorama esperanzador.

“Se pueden anunciar leyes y programas, pero sin un cambio real en estos hechos no podemos considerar que ha habido un avance”, aseveró Madeleine Penman, investigadora de AI.

No sólo siguen las violaciones a derechos humanos, sino que una vez detectados hay, dijo, “una impunidad bastante preocupante”. Señaló que esta situación no es nueva: “Lo que vemos es que la guerra contra el narcotráfico tiene 10 años en el país, vemos que las técnicas son las mismas, las Fuerzas Armadas siguen llevando a cabo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, no vemos razones para esperanzarnos”.

En el foro “La Tortura en México”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Penman recordó los resultados del reciente informe “Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por Fuerzas Armadas y policías”, que acreditan que este tipo de violencia prevalece de forma generalizada en el país.

Planteó que la nueva Ley General contra la Tortura, que prepara el Senado, debe apegarse a la Convención Interamericana para prevenir ese delito, “pero sólo va a funcionar si es implementada adecuadamente”.

Consideró que el nuevo sistema de justicia penal “es una oportunidad para acabar con la tortura en el país”, pero hace falta que los jueces aprovechen las herramientas para que una investigación no dependa de la tortura.