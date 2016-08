La PGR afirma que caso Iguala sigue y presenta informe

Arely Gómez dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 no están cerradas

IXTAPAN DE LA SAL, EDOMEX (29/AGO/2016).- La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, dijo que las investigaciones del caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes no están cerradas, y presentó a senadores priista un informe al respecto.



En el marco de su participación de la Reunión Plenaria de Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el informe sobre los avances en las diligencias que se han realizado a casi dos años de ocurridos los hechos que lastiman a la sociedad y a las instituciones.



"Lo he dicho antes y lo reitero hoy ante ustedes: el caso Iguala no está cerrado; no hemos terminado nuestro trabajo. Como lo ha ordenado el Presidente Enrique Peña Nieto, seguiremos trabajando hasta llevar a la justicia a todos los responsables".



La procuradora afirmó que se trata de un asunto cuya gravedad es patente y dio a conocer la numeralia de las investigaciones realizadas hasta el momento.



"Hemos consignado a 168 personas involucradas en el caso. De ellas, 54 son policías municipales de Iguala y 19 de Cocula. El resto son integrantes, cómplices o asociados del grupo delictivo de Guerreros Unidos.



"Hemos obtenido 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión, por diversos delitos como: secuestro, delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio y portación de arma de fuego, entre otros".



Gómez González expuso que otras acciones realizadas fueron 20 cateos y 897 declaraciones ministeriales; y mil 678 intervenciones periciales en materia de criminalística de campo, fotografía forense, antropología forense, química forense, ambiental, incendios y explosivos, entre otros.



Al respecto, la funcionaria federal resaltó la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en la ejecución de 650 labores de búsqueda de los normalistas.



También dijo que se han atendido con mucha pulcritud las observaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reconoció los esfuerzos internacionales que se sumaron para esclarecer estos hechos.



Informó de 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de las cuales se atendieron 91 por ciento y las restantes se encuentran en vías de cumplirse.